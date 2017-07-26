Совсем недавно специалисты «Лаборатории Касперского» рассказывали о трояне-майнере для Linux-систем. Малварь эксплуатирует уязвимость CVE-2017-7494 (она же SambaCry), которой подвержены все версии Samba начиная с 3.5.0, вышедшей еще в 2010 году.

Теперь специалист «Лаборатории Касперсого» Сергей Юнаковский сообщил, что группировка, создавшая вышеупомянутый майнер, также разработала малварь для Windows — CowerSnail. Заметить связь между вредоносами позволил управляющий сервер, который используют обе угрозы: cl.ezreal.space:20480.

Исследователь пишет, что CowerSnail написан с использованием Qt и «слинкован» с соответствующими библиотеками. Данный фреймворк обеспечивает кроссплатформенность и переносимость исходного кода при переходе от одной операционной системы к другой, но это сказывается на размере файла — чуть более трех мегабайт при достаточно небольшом объеме пользовательского кода.

В отличие от Linux-майнера, CowerSnail не майнит криптовалюту, но предоставляет своим операторам стандартный набор функций бэкдора:

получение обновлений (LocalUpdate);

выполнение команд (BatchCommand);

установка CowerSnail в качестве сервиса с помощью командного интерфейса Service Control Manager (Install);

удаление установленного в качестве сервиса CowerSnail (Uninstall);

сбор информации о системе:

временной штамп;

тип установленной ОС (например, Windows);

имя продукта;

имя хоста;

информация о сетевом интерфейсе;

поддерживаемый интерфейс приложений (ABI);

архитектура процессора;

информация о физической памяти.

Как показал анализ трафика, с управляющим сервером малварь взаимодействует IRC-протоколу. Так, в глаза сразу бросается характерная команда CHANNEL и дальнейший «переброс» пингами, что достаточно часто встречается у IRC-ботнетов в IoT.