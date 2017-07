Ранее в этом месяце правоохранительные органы отчитались о закрытии подпольных торговых площадок AlphaBay и Hansa Market в результате крупной международной операции, в которой принимали участие США, Канада, Таиланд, Голландия, Великобритания, Франция, Литва, а также представители Европола, ФБР и Управления по борьбе с наркотиками.

Как выяснилось, первым «пошел ко дну» сайт Hansa, над серверами которого еще 20 июня 2017 года перехватила управление полиция Голландии. После этого сайт продолжал работать еще месяц, до недавнего времени, что позволило правоохранителям собрать множество улик и информации о клиентах (продавцах и покупателях) торговой площадки.

Однако голландские правоохранители не просто передали собранные данные Европолу и коллегам из других ведомств и умыли руки. Дело в том, что проблема повторного использования одних и тех же паролей актуальна даже в даркнете. Так, после закрытия AlphaBay и Hansa пользователи начали мигрировать на крупнейшую оставшуюся «в живых» торговую площадку Dream Market. У ряда пользователей уже были учетные записи на Dream Market, к которым они вернулись, другие создали новые аккаунты. Но голландцы обнаружили, что при этом у многих продавцов не подключена двухфакторная аутентификация, и они используют одинаковые пароли для разных сервисов.

Теперь пользователи Dream Market обнаружили, что правоохранительные органы перехватили контроль как минимум над 14 аккаунтами продавцов, чей PGP-ключ сменился на принадлежащий полиции. Это учетные записи 00DRGREEN00, BoulderMedical, cannab1z, cocaMG, dutchcandyshop, DrPoseidon, GlazzyEyez, Gridlockdope, guessguess, ibulk, iCoke, MarcoPolo420, mushroomgod, wolfydutch.

Dutch National Police have taken over several Dream accounts. PGP key id: 6682AB28 fingerprint: 25A78CC4EA76D2A4D018F3C0E16207516682AB28 pic.twitter.com/pVV6lce0RB

— C (@5auth) July 25, 2017