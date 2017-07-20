Министерство юстиции США официально подтвердило то, о чем все уже догадывались: даркнет-маркет AlphaBay был закрыт правоохранительными органами. Однако, согласно официальному пресс-релизу, все не так просто, как предполагалась. Тогда как пользователи ушедшего в оффлайн AlphaBay пытались организованно перейти на другую подпольную торговую площадку, Hansa, теперь выяснилось, что ее тоже закрыли власти. Более того, сайт работал под управлением полиции с июня 2017 года.

Сообщается, что закрытие AlphaBay и Hansa Market стало результатом крупной международной операции, в которой принимали участие США, Канада, Таиланд, Голландия, Великобритания, Франция, Литва, а также представители Европола, ФБР и Управления по борьбе с наркотиками.

Как оказалось, первым «пошел ко дну» сайт Hansa, над серверами которого 20 июня 2017 года перехватила управление полиция Голландии. При этом сайт продолжал работать еще месяц, до недавнего времени, что позволило правоохранителям собрать множество улик и информации о клиентах торговой площадки.

В это же время собственную операцию провели правоохранительные органы США и Канады, арестовавшие серверы AlphaBay 4 июля 2017 года. Теперь представители Минюста подтвердили, что ранее арестованный в Таиланде гражданин Канады Александр Каз (Alexandre Cazes), являлся одним из руководителей ресурса, известным под ником Alpha02. Напомню, что после ареста, 12 июля 2017 года, Каз покончил с собой в тайской тюрьме.

Согласно опубликованным документам, Каз скомпрометировал себя еще в декабре 2016 года. Дело в том, что еще в 2014 году Каз допустил ошибку и приветствовал новых пользователей AlphaBay, засветив свой личный email-адрес Pimp_Alex_91@hotmail.com, что в конечном итоге и обнаружили правоохранители. Также ящик Pimp_Alex_91@hotmail.com фигурировал на AlphaBay в связи с процессом восстановления паролей от сайта. Так полиции удалось вычислить настоящее имя Каза и узнать, что ему принадлежит компания EBX Technologies, а его счета и недвижимость оцениваются в миллионы долларов, происхождение которых неизвестно.

Когда AlphaBay ушел в оффлайн в начале июля, пользовательская база ресурса начала искать «новый дом», в результате чего львиная доля пользователей AlphaBay мигрировала на Hansa. Однако Hansa на тот момент уже контролировали голландские полицейские. Роберт Паттисон (Robbert Pattison), заместитель главы Управления по борьбе с наркотиками, сообщил, благодаря этому в руках правоохранительных органов оказались данные тысяч продавцов и покупателей черного рынка, которые теперь станут предметом новых расследований Европола и дружественных ему ведомств.

«За последние недели голландская полиция собрала ценные данные о приоритетных целях, а также адреса доставки для множества заказов. Порядка 10 000 зарубежных адресов, оставленных покупателями Hansa, были переданы в распоряжение Европола», — сообщил официальный представитель Европола.

Исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб (Andrew McCabe) заявил, что AlphaBay был с десять раз больше печально известного Silk Road. По его словам, на торговой площадке насчитывалось более 250 000 объявлений о продаже наркотиков, более 100 000 объявлений о продаже украденных или поддельных идентификационных документов и устройств доступа, контрафактных товаров, малвари и других хакерских инструментов и услуг.