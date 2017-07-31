Один из наиболее крупных и популярных миксер-сервисов в мире, BitMixer, в конце прошлой недели неожиданно объявил о прекращении работы. Подобные сервисы помогают «запутать следы», превращая простой перевод средств с одного аккаунта на другой в сложную схему: вместо одной транзакции сервис разбивает нужный платеж на сотни или тысячи мелких переводов, которые отправляются на разные аккаунты и проходят через множество кошельков, прежде чем достигнут цели.

В официальном заявлении операторов BitMixer сказано, что ресурс прекращает свою работу из-за того, что работа миксеров противоречит самой сути Bitcoin, прозрачной и неанонимной по своей природе системы. Операторы сервиса пишут, что ранее им казалось, что у пользователей биткоин есть право на анонимность и приватность, но время показало, что это совсем не так, а «блокчейн – это открытая книга».

Стоит отметить, что о закрытии BitMixer было объявлено спустя несколько дней после того, как правоохранительные органы сообщили о скоординированном прекращении работы двух крупнейших торговых площадок в даркнете, AlphaBay и Hansa. В своем прощальном послании администраторы BitMixer признают, что подобные сервисы всегда были популярны среди киберпреступников:

«Я верю, что Bitcoin ждет большое будущее за пределами даркнет-транзаций. Если хотите прикупить травы, используйте Dash или Zerocoin. Не Bitcoin. Надеюсь, наше решение поможет сделать экосистему Bitcoin чище и прозрачнее. Надеюсь, что наши конкуренты прислушаются к нашему посланию и тоже закроют свои сервисы. Очень скоро подобная деятельность будет расцениваться как незаконная в большинстве стран».

Напомню, что на прошлой неделе правоохранительные органы арестовали одного из создателей криптовалютного обменника BTC-e, Александра Винника, а сама биржа ушла в оффлайн и не работает до сих пор. Вскоре после ареста Винника исследователи Google и Chainalysis представили масштабное исследование, посвященное механизмам работы 34 семейств вымогательского ПО. Краеугольным камнем доклада стал именно анализ финансовых потоков киберкриминала, что является отличной иллюстраций тезиса о прозрачности биткоина. К примеру, специалисты выяснили, что в 95% случаев денежные средства, полученные вымогателями, оканчивали свой путь в кошельках на бирже BTC-e, после чего преступники обналичивали деньги.