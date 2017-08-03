C 12 по 16 июля 2017 года прошли первые занятия радиотехнического кружка, организованного командой DEFCON Moscow. Ребята которые зарегистрировались в первую группу получили базовое введение для работы с паяльником, узнали обо всех тонкостях работы с радиоэлементами, построении и изготовлении плат, под чутким руководством организаторов мероприятия сделали свои первые радионяни, а в последний день занятий были затронуты вопросы программирования.

Все получили массу удовольствия, и, видя энтузиазм молодого поколения, мы соберем вторую группу осенью 2017 года, и проведем занятия в дружелюбной обстановке хакеспейса Neuron.

Хотя планировалось, что на базе группы DC7499 будет запущен бесплатный радиотехнический кружок для юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет, заявки на участие присылали и люди гораздо старше, чем было указано в анонсе. Поэтому было решено собрать вторую группу, уже не отталкиваясь от возраста, но интерес к мероприятию был действительно неожиданным для ребят из DEFCON Moscow.

Если у вас возникло желание вступить в радиотехнический кружок, присылайте заявки на почту DC7499@defcon.su с темой письма «Кружок» или приходите в общий чат группы DC7499 https://t.me/dc7499

До скорых встреч! 🙂