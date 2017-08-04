Инженеры организации Mozilla представили сразу три экспериментальных инструмента с говорящими названиями: Send, Voice Fill и Notes. Все три приложения являются частью программы Test Pilot, которая позволяет пользователями тестировать экспериментальные разработки Mozilla, установив специальный аддон. В итоге функции, набравшие больше всего положительных отзывов, получают «зеленый свет» и попадают в Firefox на постоянной основе. Помимо трех новых приложений через Test Pilot также можно опробовать Containers, SnoozeTabs, Pulse, Min Vid, Page Shot, Activity Stream и Tab Center.

Наиболее интересным из трех новых инструментов бесспорно является Send, предназначенный для пересылки файлов. Более того, новый сервис ориентирован на безопасность файлообмена. Поделиться любым файлом, объемом до 1 Гб, можно просто зайдя на send.firefox.com и перетащив файл в специальное поле.

Firefox зашифрует файл на компьютере пользователя, используя WebCrypto API и алгоритм AES-GCM, а затем файл будет загружен на сервер Mozilla. URL для скачивания, которым можно поделиться с другом, будет работать в течение 24 часов. И, самое главное, файл может быть загружен только один раз. После этого он удаляется с сервера организации.

Send работает в Firefox 54, Chrome, а также готовится поддержка Edge. Также сервис должен поддерживать файлы до 2 Гб, но пока передача таких объемов данных провоцирует ошибки и аварийные завершения работы браузера, но, нужно полагать, что этот недостаток со временем тоже будет исправлен. Видео ниже демонстрирует Send в работе.