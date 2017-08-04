В мае 2017 года шифровальщик WannaCry спровоцировал настоящую волну паники и парализовал работу множества учреждений и организаций по всему миру. От атак WannaCry пострадали многочисленные госучреждения, больницы и такие компании-гиганты, как FedEx, Honda, Telefonica и так далее. Некоторые из жертв ликвидируют последствия атак до сих пор.

Зашифровав файлы, вымогатель требовал выкуп в размере $300-600 в биткоин эквиваленте. Тем не менее, операторы WannaCry сумели «заработать» на своих атаках весьма скромную сумму: немногим больше 140 000 долларов в биткоинах.

Все прошедшие месяцы исследователи продолжали следить за кошельками преступников, на которые поступали средства. К примеру, любые движения средств отслеживал специальный Twitter-бот, запущенный разработчиком Quartz и журналистом Китом Коллинсом (Keith Collins).

В ночь на 3 августа 2017 года специалисты зафиксировали неожиданную активность. Средства со всех трех кошельков, принадлежащих операторам WannaCry, были выведены семью крупными транзакциями.

Теперь специалисты полагают, что средства будут пропущены через какой-либо криптовалютный миксер-сервис, который разделит деньги на множество небольших частей и пропустит их через длинную цепочку кошельков, чтобы, в конечном счете, «след» стало невозможно отследить.