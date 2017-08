Ранее на этой неделе стало известно, что неизвестные злоумышленники сумели скомпрометировать одного из разработчиков немецкой команды A9t9, создавшей популярное расширение Copyfish для Chrome, позволяющего пользователям извлекать текст с картинок, видео или PDF документов. В результате расширение начало внедрять в код просмотренных пользователями сайтов рекламу, и разработчикам пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть себе контроль над продуктом.

Теперь стало известно, что от очень похожей атаки пострадал разработчик расширения Web Developer, которым пользуется более миллиона человек. Расширение добавляет в Chrome всплывающее окно с отладочными инструментами для разработчиков, и пользуется у последних заслуженной популярностью. Автором инструмента является Крис Педерик (Chris Pederick), главный инженер компании Bleacher Report.

2 августа 2017 года в своем твиттере специалист сообщил, что он стал жертвой злоумышленников из-за того, что поверил содержанию фишингового письма, полученного накануне. После этого неизвестные получили доступ к его аккаунту разработчика Google. Позже Педерик также опубликовал сообщение в своем блоге, где подробно изложил всю хронологию случившегося.

Weird thing is I could only get 2 machines out of 10 to generate the ads. All had 0.4.9 on them. pic.twitter.com/ZG0L1h75qT

— ᕦ[ •́ ﹏ •̀ ]⊃-]═── (@SEOMalc) August 2, 2017