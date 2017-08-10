Журналисты издания TorrnetFreak рассказали об одной из самых странных утечек данных, что им приходилось видеть. В сети опубликовали «экранку» сериала «Власть в ночном городе» (Power), где еще не вышедшие в эфир серии проигрываются на разбитом экране iPhone, а человек, снимающий смартфон с сериалом, во время записи успел засветить свое лицо, чему даже не придал значения.

Сериал Power выходит в эфир с 2014 года и принадлежит телеканалу Starz, шоу продюссирует известный рэпер Кертис «50 Cent» Джексон. В прошлом году Power был продлен сразу на 4 и 5 сезоны, и в настоящее время в эфир вышли уже семь из десяти серий четвертого сезона. Тогда как финал сезона должен был выйти в эфир 27 августа, самые нетерпеливые поклонники шоу получили возможность узнать развязку раньше времени, так как вчера последние три серии четвертого сезона были опубликованы в интернете.

Каким образом еще непоказанные серии попали к постороннему человеку, который выложил странную «экранную копию» в сеть? На этот вопрос отвечает сам «оператор» и автор утечки. На записи неизвестный мужчина рассказывает следующее:

«Это, типа, специальная версия, только для тех, кто работает в Starz и смотрит это дерьмо. Но мой чувак подогнал мне всю эту логин-хрень. Правда мне пришлось заплатить этому ниггеру.

Это весь сериал, суки, но разлогиниться я не могу и не могу просто послать его вам. Мой чувак велел не разлогиниваться. Так что я буду смотреть две последних серии и заспойлерю их всем вам».

Журналисты поясняют, что знакомый «оператора» имел доступ к пресс-порталу mediaroom.starz.com, где для узкого круга лиц публикуется еще не вышедший в эфир контент. Страница уже некоторое время не работает, вероятно, из-за утечки, но портал Starz неплохо виден на записи. Также видео периодически демонстрирует надпись «for screening purposes only», что подтверждает тот факт, что исходная копия не предназначена для широкой публики.

Хотя ситуация и так выглядит довольно странно, все дополнительно усугубляется тем, что во время записи «оператор» случайно переключился на фронтальную камеру записывающего смартфона и «застветил» на видео собственное лицо. Хуже того, серии были опубликованы в Facebook, то есть у правоохранительных органов определенно не возникнет проблем с поиском и опознанием подозреваемого.