Bitcoin-транзакции помогают сохранять анонимность, но интернет по природе своей далеко не анонимен. Казалось бы, это очевидная истина, однако специалисты Принстонского университета первыми решили подробно изучить данный вопрос и опубликовали подробный доклад, посвященный тому, как принимающие биткоины к оплате сайты вредят анонимности собственных пользователей.

Схема выше наглядно иллюстрирует, что нужно совсем немного данных, чтобы связать пользователя с контрактной транзакцией. Основную проблему в данном случае представляют собой куки различных сайтов. Исследователи утверждают, что отследить пользователя возможно даже в том случае, если он пользуется защитными сервисами наподобие CoinJoin.

Изучив 130 ресурсов, принимающих биткоин к оплате, специалисты установили, что 53 из них «сливают» информацию пользователей 40 различным сторонним организациям. Чаще всего утечка происходит со страницы «Корзины», и она осуществляет умышленно, данные предаются аналитически и рекламным сервисам. Хуже того, ряд сайтов имеют и более серьезные проблемы с безопасностью: разглашают всю информацию о блокчейн-транзакции десяткам различных «трекеров».

Вот только некоторые выводы из отчета экспертов: