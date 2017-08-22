Специалисты компании ESET рассказали об обнаружении трояна Joao, нацеленого на геймеров. Вредонос распространяется вместе с играми разработчика Aeria Games, доступными на неофициальных площадках.

Joao предназначен для загрузки и запуска в зараженной системе другого вредоносного кода. Троян имеет модульную архитектуру – исследователи обнаружили компоненты для удаленного доступа, шпионажа и проведения DDoS-атак.

На момент исследования троян распространялся вместе с клиентом популярной онлайн-игры Grand Fantasia. Усилиями специалистов ESET сайт, с которого осуществлялась загрузка зараженной версии игры, был заблокирован, а компанию Aeria Games уведомили о происходящем.

ESET сообщает, что некоторые другие игры данного разработчика ранее также использовались для распространения вредоносных программ. Но в настоящее время сайты, раздающие троян, неактивны, либо опасный контент удален.

Joao запускается на компьютере жертвы в фоновом режиме одновременно с игровым приложением, чтобы не вызывать подозрений у пользователя. Инфицированная версия игры отличается только наличием «лишнего» файла mskdbe.dll в установочной папке.

После запуска Joao отправляет на удаленный сервер злоумышленников сведения о компьютере жертвы, включая имя устройства, версию операционной системы, информацию об учетной записи пользователя и привилегиях. Далее атакующие могут выбрать дополнительные компоненты Joao для установки в зараженной системе.

Чтобы избежать заражения Joao, специалисты ESET рекомендуют геймерам: