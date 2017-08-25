Журналисты издания Bleeping Computer заметили, что официальные форумы поддержки Samsung наводнили раздосадованные пользователи из Великобритании (1, 2, 3), чьи телевизоры с недавних пор показывают только одну картинку: пустой синий экран.

С жалобами в поддержку обращаются владельцы моделей UE50MU6100K, UE49MU7070, UE49MU7070TXXU и MU6409. Судя по предоставленным пользователями сведениям, их телевизоры вышли из строя после очередного обновления ПО, которое начало распространяться две недели назад.

Официальных комментариев от представителей Samsung пока не поступало. Некоторые пользователи рассказывают, что операторы колл-центра компании советовали им вызвать на дом инженера для перепрошивки устройства, однако дождаться визита сотрудника сервисного центра и починки телевизора им так и не удалось. В других случаях специалисты технической поддержки рекомендовали владельцам пострадавших устройств оставить телевизор включенным и подождать, пока он сам загрузит исправленную версию прошивки. На момент написания данного материала, исправленная прошивка еще не вышла, и пользователи продолжают жаловаться на форумах Samsung.

Напомню, что в начале августа 2017 года похожие неприятности постигли владельцев «умных» замков компании LockState. Тогда компания распространила автоматическое обновление для замков RemoteLock 6i (они же 6000i), после установки которого устройства переставали работать и теряли связь с серверами LockState, превращаясь в простые замки, которые возможно открыть только обычными ключами. В итоге представители LockState извинились за происшедшее и сообщили, что суммарно от ошибки в обновлении пострадало около 500 замков. Компания предложила пользователям ремонт и перепрошивку замков (5-7 дней) или замену устройств на новые (14-18 дней).

Фото: Kārlis Dambrāns