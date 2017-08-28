В конце минувшей недели ИБ-специалисты обнаружили на Pastebin весьма интересную публикацию. Первым о крупном списке учетных данных для различных IoT-устройств (роутеров, камер и так далее) написал в твиттере эксперт компании New Sky Security Анкит Анубхав (Ankit Anubhav). Список содержал IP-адреса устройств, логины и пароли. Причем в большинстве случаев это были учетные данные по умолчанию, то есть admin:admin, root:root и так далее.

До публикации исследователя данный список насчитывал всего около 700 просмотров, хотя он был размещен на Pastebin еще в июне 2017 года и с тех пор обновлялся несколько раз. Теперь эксперты полагают, что списком много месяцев пользовались преступники, управляющие IoT-ботнетами и соответствующей малварью. Так, 143 из 144 пар логин-пароль являлись известными дефолтными комбинациями, а 60 из них уже использовались известным вредоносом Mirai.

Суммарно база неизвестных злоумышленников насчитывала 33 138 записей. После публикации Анубхава в твиттере количество просмотров списка стало расти с огромной скоростью, в итоге превысило 20 000. В настоящее время список уже удален с Pastebin. До этого Анубхав успел составить следующий «рейтинг» паролей:

admin— 4621

123456— 698

12345— 575

xc3511— 530

GMB182— 495

Zte521— 415

password— 399

oelinux123— 385

jauntech— 344

1234— 341

Все приведенные учетные данные, кроме GMB182, являются дефолтными для различных устройств. Пароль GMB182, в свою очередь, часто использовался операторами ботнетов в прошлом.

Известный ИБ-специалист и глава GDI Foundation Виктор Геверс (Victor Gevers) тоже провел анализ опубликованных неизвестными лицами учтенных данных и охотно поделился своими выводами с журналистами.

По словам Геверса, список содержал много дублей, в него входили только 8233 уникальных IP-адреса. При этом 2174 из них по-прежнему доступны для атакующих посредством Telnet, а для 1775 все еще подходят опубликованные логины и пароли.

В настоящее время специалист и волонтеры GDI Foundation пытаются связать с владельцами уязвимых устройств и интернет-провайдерами, чтобы предупредить их об опасности. Геверс вывел из опубликованного списка следующий топ комбинаций учетных данных: