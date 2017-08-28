В конце минувшей недели ИБ-специалисты обнаружили на Pastebin весьма интересную публикацию. Первым о крупном списке учетных данных для различных IoT-устройств (роутеров, камер и так далее) написал в твиттере эксперт компании New Sky Security Анкит Анубхав (Ankit Anubhav). Список содержал IP-адреса устройств, логины и пароли. Причем в большинстве случаев это были учетные данные по умолчанию, то есть admin:admin, root:root и так далее.
33000+ telnet credentials of IoT devices exposed on pastebin.
Link : https://t.co/v5uGw4Llsv #iot #hacking #malware #infosec @newskysecurity pic.twitter.com/0Lg7q8G0Kq
— Ankit Anubhav (@ankit_anubhav) August 24, 2017
До публикации исследователя данный список насчитывал всего около 700 просмотров, хотя он был размещен на Pastebin еще в июне 2017 года и с тех пор обновлялся несколько раз. Теперь эксперты полагают, что списком много месяцев пользовались преступники, управляющие IoT-ботнетами и соответствующей малварью. Так, 143 из 144 пар логин-пароль являлись известными дефолтными комбинациями, а 60 из них уже использовались известным вредоносом Mirai.
Суммарно база неизвестных злоумышленников насчитывала 33 138 записей. После публикации Анубхава в твиттере количество просмотров списка стало расти с огромной скоростью, в итоге превысило 20 000. В настоящее время список уже удален с Pastebin. До этого Анубхав успел составить следующий «рейтинг» паролей:
- admin— 4621
- 123456— 698
- 12345— 575
- xc3511— 530
- GMB182— 495
- Zte521— 415
- password— 399
- oelinux123— 385
- jauntech— 344
- 1234— 341
Все приведенные учетные данные, кроме GMB182, являются дефолтными для различных устройств. Пароль GMB182, в свою очередь, часто использовался операторами ботнетов в прошлом.
Известный ИБ-специалист и глава GDI Foundation Виктор Геверс (Victor Gevers) тоже провел анализ опубликованных неизвестными лицами учтенных данных и охотно поделился своими выводами с журналистами.
По словам Геверса, список содержал много дублей, в него входили только 8233 уникальных IP-адреса. При этом 2174 из них по-прежнему доступны для атакующих посредством Telnet, а для 1775 все еще подходят опубликованные логины и пароли.
В настоящее время специалист и волонтеры GDI Foundation пытаются связать с владельцами уязвимых устройств и интернет-провайдерами, чтобы предупредить их об опасности. Геверс вывел из опубликованного списка следующий топ комбинаций учетных данных:
- root:[пусто]—782
- admin:admin—634
- root:root—320
- admin:default—21
- default:[пусто]—18
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