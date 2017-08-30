В конце прошлой недели несколько больниц, являющихся частью Национальной службы здравоохранения в Ланаркшире, были атакованы шифровальщиком Bit Paymer (иногда малварь также называют Bitpaymer). От атак пострадали больница Хэрмирс на востоке Килбрайда, больница Монклендс в Эйрдри, а также многопрофильный госпиталь Уишо. Эти медицинские учреждения обсуживают более 650 000 жителей северного и южного Ланаркшира.

Официальные представители Национальной службы здравоохранения уже подтвердили факт атаки и сообщили, что 28 августа 2017 года ситуацию удалось взять под контроль, хотя из-за случившегося медицинские учреждения были вынуждены отменить ряд запланированных приемов и процедур.

Вымогатель Bit Paymer был замечен ИБ-специалистами еще в июле 2017 года. Первым малварь обнаружил известный исследователь Майкл Гиллеспи (Michael Gillespie):

Just got sample of "Bit paymer" #ransomware. Ext ".locked" w/ marker, drops ".readme_txt" for every encrypted file. https://t.co/GvZ455idkF pic.twitter.com/prkNqB6h5H — Michael Gillespie (@demonslay335) July 10, 2017

Журналисты издания Bleeping Computer пишут, что еще один известный ИБ-специалист, MalwareHunter, сообщил им в ходе приватной беседы, что другие образцы Bit Paymer также были обнаружены на VirusTotal еще в июне 2017 года, и перед инцидентом в Ланаркшире злоумышленники могли атаковать и другие цели, ведь группа активна уже несколько месяцев.

Эксперт компании Emsisoft, известный под псевдонимом xXToffeeXx, уверен, что вымогатель распространяется через RDP-брутфорс. Скомпрометировав одну систему, атакующие вручную проникают в сеть пострадавшей организации и последовательно устанавливают Bit Paymer на все доступные устройства. Похожий метод распространения используют вымогатели RSAUtil, Xpan, Crysis, Samas (SamSam), LowLevel, DMA Locker, Apocalypse, Smrss32, Bucbi, Aura/BandarChor, ACCDFISA, Globe.

Согласно данным Гиллеспи, малварь написана опытными разработчиками. Вредонос шифрует файлы, используя комбинацию алгоритмов RC4 и RSA-1024 и изменяет расширения файлов на .locked. В настоящее время нет возможности расшифровать пострадавшие данные.

Вымогательское послание неизвестных злоумышленников гласит, что для получения дальнейших инструкций жертвы должны посетить .onion-сайт. Там пострадавшим сообщают, что они должны перечислить преступникам 53 биткоина, то есть примерно 230 000 долларов США по текущему курсу. xXToffeeXx пишет, что в других случаях злоумышленники требовали у своих жертв лишь 20 биткоинов, то есть группировка изменяет размер выкупа, в зависимости от того, кто является целью.

«Интересно, что Bitpaymer намеренно атакует не просто компании, но весьма крупные компании. Это отличает данную кампанию от других RDP-вымогателей. Напоминает мне SamSam», — говорит xXToffeeXx.

Несколько недель назад специалисты Malwarebytes опубликовали на YouTube видео, демонстрирующее процесс распаковки пейлоада BitPaymer. Ролик можно увидеть ниже.

ИБ-эксперты отмечают, что не стоит путать Bit Paymer с другим похожим вымогателем, Defray, подробный отчет о котором на прошлой неделе обнародовали аналитики компании Proofpoint. Defray тоже атакует компании и предприятия, но распространяется посредством почтового спама, а не через таргетированные RDP-атаки.