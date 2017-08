В конце прошлой недели несколько больниц, являющихся частью Национальной службы здравоохранения в Ланаркшире, были атакованы шифровальщиком Bit Paymer (иногда малварь также называют Bitpaymer). От атак пострадали больница Хэрмирс на востоке Килбрайда, больница Монклендс в Эйрдри, а также многопрофильный госпиталь Уишо. Эти медицинские учреждения обсуживают более 650 000 жителей северного и южного Ланаркшира.

Официальные представители Национальной службы здравоохранения уже подтвердили факт атаки и сообщили, что 28 августа 2017 года ситуацию удалось взять под контроль, хотя из-за случившегося медицинские учреждения были вынуждены отменить ряд запланированных приемов и процедур.

Вымогатель Bit Paymer был замечен ИБ-специалистами еще в июле 2017 года. Первым малварь обнаружил известный исследователь Майкл Гиллеспи (Michael Gillespie):

Just got sample of "Bit paymer" #ransomware. Ext ".locked" w/ marker, drops ".readme_txt" for every encrypted file. https://t.co/GvZ455idkF pic.twitter.com/prkNqB6h5H

— Michael Gillespie (@demonslay335) July 10, 2017