Известный ИБ-специалист и глава организации GDI Foundation Виктор Геверс (Victor Gevers) рассказал о не совсем обычной находке.

Исследователь обнаружил в сети 2893 устройства для майнинга Bitcoin, которые были доступны кому угодно посредством Telnet. Пароль не требовался. Геверс пишет, что все «асики» (от английского ASIC, application-specific integrated circuit) работали с одним пулом и, судя по всему, принадлежали одной компании-владельцу, которая, судя по IP-адресам, каким-то образом связана с правительством Китая. Специалист полагает, что нашел целый «парк» устройств ZeusMiner THUNDER X3.

Геверс рассказывает, что наблюдал за происходящим два дня и уже хотел попытаться выйти на связь с владельцами уязвимых устройств, но это не потребовалось. Похоже, кто-то уведомил хозяев «шахты» о проблеме после сообщения, опубликованного исследователем в твиттере 29 августа 2017 года (см. ниже). Вскоре после этого почти все уязвимые устройства пропали «с радаров» специалиста и более недоступны посредством Telnet. Лишь несколько девайсов по-прежнему уязвимы, но аналитик уверяет, что «приглядывает за ними».

I see about 2,893 Chinese Bitcoin "Thunder mining machines" online which are accessible via telnet w/o any password. Is the GFW down? pic.twitter.com/pGuBJnld5i

