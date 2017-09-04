Пожелавший остаться неизвестным ИБ-специалист рассказал журналистам издания ZDNet о серьезной проблеме, которая затрагивала десятки бесплатных сайтов-конвертеров (эти ресурсы позволяют пользователям быстро и бесплатно преобразовывать файлы и документы в другие форматы). Исследователь предпочел не разглашать свое имя, опасаясь юридического преследования.
По словам специалиста, расположенный во Франции сервер, на котором размещаются десятки сайтов-конвертеров, за последний год взламывали несколько раз. Эксперт говорит, что это вовсе неудивительно, ведь обнаруженные им баги очень легко эксплуатировать, получив при этом полный root-доступ.
Дело в том, что речь идет о комплексе проблем в пакете ImageMagick. Баги были обнаружены еще в 2016 году и носят общее название ImageTragick. Напомню, что из-за ImageTragick компания Yahoo приняла решение отказаться от использования ImageMagick вообще, а ИБ-специалисты неоднократно получали солидные вознаграждения, обнаруживая такие уязвимости в сервисах Facebook, Yahoo и других крупных компаний.
Основной проблемой в ImageMagick является баг, который позволяет удаленное выполнение произвольного кода, причем для атаки достаточно, чтобы на сайте была разрешена загрузка пользовательских изображений. Анонимный исследователь сообщает, что уязвимый сервер пострадал в результате эксплуатации именно этого бага, причем владелец сервера и многочисленных конвертеров не замечал случившегося много месяцев. По информации специалиста, на уязвимом сервере размещались следующие домены:
|booktitlegenerator.com
combinepdf.com
compressjpeg.com
compresspng.com
coollastnames.com
croppdf.com
cutecatnames.com
cutedognames.com
djvu2pdf.com
dragonnamegenerator.com
ebook2pdf.com
epub2kindle.com
exceltopdf.com
horsenamegenerator.com
html2pdf.com
htmlformatter.com
|imagetopdf.com
jpg2pdf.com
jpg2png.com
mobi2epub.com
odt2pdf.com
optimizilla.com
palettegenerator.com
pdf2kindle.com
pdf2mobi.com
pdf2png.com
pdfcompressor.com
pdfepub.com
pdfjoiner.com
pdfmobi.com
pdftoimage.com
pdftotext.com
|png2jpg.com
png2pdf.com
pngjpg.com
psd2pdf.com
pubtopdf.com
ringer.org
ringtonecutter.com
ringtonemaker.com
rtftopdf.com
shrinkpdf.com
summarygenerator.com
svgtopng.com
toepub.com
topdf.com
unminify.com
wordtojpeg.com
Журналисты ZDNet самостоятельно связались с владельцем сервера и уведомили его о проблеме, на что получили весьма агрессивный ответ: «Этому конфиг-файлу больше полугода. Если вы заявляете, что у моего сервера все еще проблемы с этим Image-**аным-Magick, пожалуйста, пришлите мне новый файл конфигурации. А если не можете, что ж, вы опоздали».
Позже владелец сервера все же передумал и сообщил представителям издания, что он внес необходимые изменения в настройки, устранив проблему. К сожалению, анонимный ИБ-специалист, исходно обнаруживший баг, отказался вновь проверять безопасность сервера, опасаясь, что оператор конвертеров может обратиться в полицию.
«Меня очень тревожит тот факт, что он контролирует сайты, которые широко используются для манипуляций с документами, даже если те были не скомпрометированы. Это должно послужить уроком для всех нас. Если не хотите, чтобы у вас что-то украли, не отдавайте это сами, особенно сайтам, которым не доверяете», — пишет специалист.
Фото: Depositphotos
Чтобы оставить мнение, нужно залогиниться