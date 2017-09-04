Пожелавший остаться неизвестным ИБ-специалист рассказал журналистам издания ZDNet о серьезной проблеме, которая затрагивала десятки бесплатных сайтов-конвертеров (эти ресурсы позволяют пользователям быстро и бесплатно преобразовывать файлы и документы в другие форматы). Исследователь предпочел не разглашать свое имя, опасаясь юридического преследования.

По словам специалиста, расположенный во Франции сервер, на котором размещаются десятки сайтов-конвертеров, за последний год взламывали несколько раз. Эксперт говорит, что это вовсе неудивительно, ведь обнаруженные им баги очень легко эксплуатировать, получив при этом полный root-доступ.

Дело в том, что речь идет о комплексе проблем в пакете ImageMagick. Баги были обнаружены еще в 2016 году и носят общее название ImageTragick. Напомню, что из-за ImageTragick компания Yahoo приняла решение отказаться от использования ImageMagick вообще, а ИБ-специалисты неоднократно получали солидные вознаграждения, обнаруживая такие уязвимости в сервисах Facebook, Yahoo и других крупных компаний.

Основной проблемой в ImageMagick является баг, который позволяет удаленное выполнение произвольного кода, причем для атаки достаточно, чтобы на сайте была разрешена загрузка пользовательских изображений. Анонимный исследователь сообщает, что уязвимый сервер пострадал в результате эксплуатации именно этого бага, причем владелец сервера и многочисленных конвертеров не замечал случившегося много месяцев. По информации специалиста, на уязвимом сервере размещались следующие домены:

booktitlegenerator.com
combinepdf.com
compressjpeg.com
compresspng.com
coollastnames.com
croppdf.com
cutecatnames.com
cutedognames.com
djvu2pdf.com
dragonnamegenerator.com
ebook2pdf.com
epub2kindle.com
exceltopdf.com
horsenamegenerator.com
html2pdf.com
htmlformatter.com		 imagetopdf.com
jpg2pdf.com
jpg2png.com
mobi2epub.com
odt2pdf.com
optimizilla.com
palettegenerator.com
pdf2kindle.com
pdf2mobi.com
pdf2png.com
pdfcompressor.com
pdfepub.com
pdfjoiner.com
pdfmobi.com
pdftoimage.com
pdftotext.com		 png2jpg.com
png2pdf.com
pngjpg.com
psd2pdf.com
pubtopdf.com
ringer.org
ringtonecutter.com
ringtonemaker.com
rtftopdf.com
shrinkpdf.com
summarygenerator.com
svgtopng.com
toepub.com
topdf.com
unminify.com
wordtojpeg.com

 

Журналисты ZDNet самостоятельно связались с владельцем сервера и уведомили его о проблеме, на что получили весьма агрессивный ответ: «Этому конфиг-файлу больше полугода. Если вы заявляете, что у моего сервера все еще проблемы с этим Image-**аным-Magick, пожалуйста, пришлите мне новый файл конфигурации. А если не можете, что ж, вы опоздали».

Позже владелец сервера все же передумал и сообщил представителям издания, что он внес необходимые изменения в настройки, устранив проблему. К сожалению, анонимный ИБ-специалист, исходно обнаруживший баг, отказался вновь проверять безопасность сервера, опасаясь, что оператор конвертеров может обратиться в полицию.

«Меня очень тревожит тот факт,  что он контролирует сайты, которые широко используются для манипуляций с документами, даже если те были не скомпрометированы. Это должно послужить уроком для всех нас. Если не хотите, чтобы у вас что-то украли, не отдавайте это сами, особенно сайтам, которым не доверяете», — пишет специалист.

Фото: Depositphotos



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