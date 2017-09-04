Пожелавший остаться неизвестным ИБ-специалист рассказал журналистам издания ZDNet о серьезной проблеме, которая затрагивала десятки бесплатных сайтов-конвертеров (эти ресурсы позволяют пользователям быстро и бесплатно преобразовывать файлы и документы в другие форматы). Исследователь предпочел не разглашать свое имя, опасаясь юридического преследования.

По словам специалиста, расположенный во Франции сервер, на котором размещаются десятки сайтов-конвертеров, за последний год взламывали несколько раз. Эксперт говорит, что это вовсе неудивительно, ведь обнаруженные им баги очень легко эксплуатировать, получив при этом полный root-доступ.

Дело в том, что речь идет о комплексе проблем в пакете ImageMagick. Баги были обнаружены еще в 2016 году и носят общее название ImageTragick. Напомню, что из-за ImageTragick компания Yahoo приняла решение отказаться от использования ImageMagick вообще, а ИБ-специалисты неоднократно получали солидные вознаграждения, обнаруживая такие уязвимости в сервисах Facebook, Yahoo и других крупных компаний.

Основной проблемой в ImageMagick является баг, который позволяет удаленное выполнение произвольного кода, причем для атаки достаточно, чтобы на сайте была разрешена загрузка пользовательских изображений. Анонимный исследователь сообщает, что уязвимый сервер пострадал в результате эксплуатации именно этого бага, причем владелец сервера и многочисленных конвертеров не замечал случившегося много месяцев. По информации специалиста, на уязвимом сервере размещались следующие домены:

booktitlegenerator.com

combinepdf.com

compressjpeg.com

compresspng.com

coollastnames.com

croppdf.com

cutecatnames.com

cutedognames.com

djvu2pdf.com

dragonnamegenerator.com

ebook2pdf.com

epub2kindle.com

exceltopdf.com

horsenamegenerator.com

html2pdf.com

htmlformatter.com imagetopdf.com

jpg2pdf.com

jpg2png.com

mobi2epub.com

odt2pdf.com

optimizilla.com

palettegenerator.com

pdf2kindle.com

pdf2mobi.com

pdf2png.com

pdfcompressor.com

pdfepub.com

pdfjoiner.com

pdfmobi.com

pdftoimage.com

pdftotext.com png2jpg.com

png2pdf.com

pngjpg.com

psd2pdf.com

pubtopdf.com

ringer.org

ringtonecutter.com

ringtonemaker.com

rtftopdf.com

shrinkpdf.com

summarygenerator.com

svgtopng.com

toepub.com

topdf.com

unminify.com

wordtojpeg.com

Журналисты ZDNet самостоятельно связались с владельцем сервера и уведомили его о проблеме, на что получили весьма агрессивный ответ: «Этому конфиг-файлу больше полугода. Если вы заявляете, что у моего сервера все еще проблемы с этим Image-**аным-Magick, пожалуйста, пришлите мне новый файл конфигурации. А если не можете, что ж, вы опоздали».

Позже владелец сервера все же передумал и сообщил представителям издания, что он внес необходимые изменения в настройки, устранив проблему. К сожалению, анонимный ИБ-специалист, исходно обнаруживший баг, отказался вновь проверять безопасность сервера, опасаясь, что оператор конвертеров может обратиться в полицию.

«Меня очень тревожит тот факт, что он контролирует сайты, которые широко используются для манипуляций с документами, даже если те были не скомпрометированы. Это должно послужить уроком для всех нас. Если не хотите, чтобы у вас что-то украли, не отдавайте это сами, особенно сайтам, которым не доверяете», — пишет специалист.

Фото: Depositphotos