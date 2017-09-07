В официальном блоге разработчиков Vivaldi появился интересный пост, написанный Йоном фон Течнером (Jon von Tetzchner). Фон Течнер хорошо известен, как один из сооснователей компании Opera Software, разрабатывавшей тот самый браузер Opera на движке Presto. Ныне он занимается разработкой браузера Vivaldi.

Свое послание Йон фон Течнер начинает с небольшого «лирического отступления» и рассказывает том, что он очень давно знаком с компанией Google и стоящими за ней людьми. Когда-то обе компании начинали почти одновременно, а поиск Google интегрировали в норвежский браузер еще в те времена, когда Google еще была гиковском и малоизвестным стартапом. Также Фон Течнер вспоминает, как он познакомится с Сергеем Брином и Ларри Пейджем, и как те произвели на него самое приятное впечатление.

Однако период сотрудничества, явно принесший огромную взаимную выгоду обеим компаниям, подошел к концу, когда Google начала активно «дружить» с Mozilla Foundation и представила публике собственные сервисы, к примеру, Google Docs. Фон Течнер пишет, что после этого стала открываться «темная сторона» Google, ведь новые сервисы были не просто несовместимы с Opera, но прямо побуждали пользователей переходить на другие браузеры. В результате, ради миллионов своих пользователей, Opera начала подделывать user agent. Но с выходом собственного браузера Google, Chrome, ситуация лишь продолжила ухудшаться.

Еще в 2013 году Opera Software раскололась надвое. Часть разработчиков продолжила работу над Opera, а другая часть занялась разработкой нового браузера Vivaldi, основанного на Chromium. Как известно, этот проект принадлежит Google и строится на WebKit и KHTML. Казалось бы, теперь всем разногласиям должен прийти конец, а проблемы с использованием сервисов Google должны остаться в далеком прошлом. Но Йон фон Течнер с грустью сообщает, что это не так и отмечает, что на сегодняшний день ситуация и вовсе «достигла нового дна».

По его словам, недавно Google AdWords заблокировала рекламные кампании разработчиков без всяких предупреждений, и это произошло уже во второй раз.

«Я не раз давал интервью, в которых озвучивал свои опасения относительно сбора данных и практик тагретирования рекламы, чем, в частности, занимаются Google и Facebook. Они собирают и агрегируют слишком много информации о своих пользователях. Мне это представляется огромной проблемой, ставящей под угрозу демократию, так как обширные возможности таргетинга, предлагаемые Google и Facebook, хороши не только для целевой рекламы, но и для специализированной пропаганды. А идея интернета, который превращается в пропагандистское поле боя, очень далека от идеала», — пишет Йон фон Течнер.

Разумеется, разработчики Vivaldi связались с Google и попытались выяснить причину блокировки Google AdWords. В ответ представители поискового гиганта сосались на ряд пунктов terms and conditions, некоторые из которых даже не являются обязательными для выполнения. Весной текущего года разработчики Vivaldi уже сообщали подробности произошедшего журналистам издания Wired. Теперь Йон фон Течнер и вовсе показал журналистам конкретные скриншоты и документы. К примеру, выделенные на иллюстрации ниже ссылки были добавлены на сайт Vivaldi по требованию Google.

«В итоге их внутренние специалисты диктовали нам, как мы должны организовывать контент на нашем собственном сайте, а также, как нам сообщать информацию пользователям», — сокрушается Йон фон Течнер, и уточняет, что сама Google далеко не всегда соблюдает собственные требования.

В итоге вернуть Google AdWords в строй все-таки удалось, но лишь после трех месяцев препирательств с Google и не раньше, чем разработчики Vivaldi «прогнулись» под требования компании.

«Поисковая и рекламные монополии Google, к сожалению, демонстрируют, что компания не смогла устоять перед злоупотреблением этой властью. Меня огорчает это преображение некогда гиковской и позитивной компании в тирана, которым она стала в 2017 году», — резюмирует глава Vivaldi и выражает надежду, что Google еще вспомнит о своем старом девизе: Don’t be evil.

Фото: Vivaldi