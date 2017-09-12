22 сентября 2017 года в Москве, в конгресс-парке гостиницы «Украина» состоится ХХ международная конференция по вопросам безопасности деловой информации BUSINESS INFORMATION SECURITY SUMMIT 2017. На мероприятии ожидается свыше 1000 делегатов из России и зарубежья, несколько именитых международных спикеров из Юго-Восточной Азии, США и Латинской Америки, представители Совета Федерации РФ. Основной темой юбилейного саммита станут новые технологии в информационной безопасности, их конкурентные преимущества и скрытые угрозы.

В этом году пленарная часть BIS Summit обещает быть по-настоящему жаркой, дискуссионной. Спикеры с мировым реноме поспорят о том, какие проблемы информационной безопасности последнего десятилетия оказались действительно насущными, а какие — надуманными. Помогут ли новые ИБ-технологии развитию отрасли или сыграют с ней злую шутку?

В поединке мнений схлестнутся не только мэтры конференции, но и новые для саммита громкие имена: Михаил Петров, Директор департамента информационных систем Sochi 2014 Olympic and Paralympic Organizing Committee, Ram Chennamsetty, IBM’s Global Cybersecurity Delivery leader & Deputy CISO, Ринат Гимранов, ИТ-директор СургутНефтегаз и другие.

Задачи информационной безопасности в бизнес-процессах, жизнь ИБ за корпоративным периметром.

Автоматизация ИБ – как автоматизировать самих себя.

Технологии информационной безопасности в действии — Big Data.

UEBA, машинного обучения, искусственного интеллекта – что отрасль получила на выходе?

Эти и многие другие темы будут рассмотрены в выступлениях спикеров, круглых столах и открытых дискуссиях.

В рамках зоны Технопарк 15 ведущих мировых разработчиков систем информационной безопасности продемонстрируют участникам свои новейшие решения. Также на мероприятии состоится розыгрыш юбилейных призов среди делегатов, а также награждение персон, за десятилетие внесших наибольший вклад в становление и развитие BISS.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте конференции: bissummit.ru