Вчера, 14 сентября 2017 года, курсы криптовалют пережили резкий спад, который спровоцировало сообщение, опубликованное в официальном твиттере одной из крупнейших в Китае криптовалютных бирж, BTCC. Представители ресурса уведомили пользователей, что 30 сентября 2017 года биржа остановит все торги.

1/ After carefully considering the announcement published by Chinese regulators on 09/04, BTCChina Exchange will stop all trading on 09/30. — BTCC (@YourBTCC) September 14, 2017

Сообщается, что это решение напрямую связано с недавним запретом на проведение ICO (initial coin offering – первичное размещение токенов), о котором в начале сентября объявил Национальный банк Китая. При этом другие продукты и сервисы BTCC, среди которых майнинговый пул, продолжат работу.

2/ BTCC products, including BTCC Pool, are not affected by this change. Please contact us at support@btcc.com if you have any questions. https://t.co/r3HvINU20p — BTCC (@YourBTCC) September 14, 2017

Дело в том, что запрет на проведение ICO – это не единственная новость, касающаяся криптовалют и поступившая из Китая за последние недели. Так, ранее китайские СМИ и ряд западных изданий, со ссылкой на собственные источники, сообщали, что правительство КНР и вовсе собирается запретить торговлю криптовалютами на территории страны. Хотя никаких официальных заявлений по этому вопросу пока сделано не было, пользователи уже начинают паниковать, а объявление BTCC лишь усиливает всеобщие подозрения.

China plans to ban bitcoin exchanges in a cryptocurrency crackdown, sources say https://t.co/wmNr1eRLPB pic.twitter.com/AF1b9t1n2M — Bloomberg (@business) September 11, 2017

Представители двух других крупных китайских бирж, OKCoin и Huobi, сообщили журналистам (к примеру, ресурсу CoinDesk), что они не получали никаких документов и устных уведомлений от властей, и обменники продолжают работу в обычном режиме.

Тем не менее, решение BTCC спровоцировало падение курсов практически всех криптовалют. Так, по данным CoinMarketCap, Bitcoin подешевел более чем на $500 за день, а стоимость Ethereum опустилась ниже отметки $250.