Специалисты компании SEC Consult предупредили всех, кто использует Outlook и шифрование S/MIME для своих писем, о том, шифрование фактически не работало последние несколько месяцев. Из-за программной ошибки к зашифрованным письмам прилагались их незашифрованные копии. В результате атакующий, перехватывающий трафик жертвы, мог с легкостью прочесть якобы защищенные шифрованием послания.

Исследователи объясняют, что обнаружили проблему случайно и вовсе не искали уязвимости в Outlook. Просто специалисты с удивлением заметили, что содержимое зашифрованных писем можно увидеть через Outlook Web Access. В блоге исследователи рассказывают, что проблема срабатывала лишь в ходе определенных сценариев:

Хотя представители Microsoft уже заверили, что эксплуатация проблемы злоумышленниками крайне маловероятна, многие ИБ-специалисты с ними не согласились. К примеру, известный эксперт Кевин Бимонт уже сообщил в своем твиттере, что он с легкостью воспроизвел баг:

Outlook S/MIME bug is absolutely reproducible, I just did it. Does not need an attacker. Microsoft have classified it wrong. @msftsecurity

