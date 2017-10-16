Стало известно, что сегодня, 16 октября 2017 года, мировой судья Мещанского района Москвы Юлия Данильчик оштрафовала мессенджер Telegram на 800 000 рублей за совершение административного правонарушения: отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Представителей Telegram на заседании не присутствовали.

Судья уточнила, что взысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы. «Интерфакс» сообщает, что в постановлении суда ответчику также разъясняется ответственность за неисполнение судебного решения и возможность его обжалования в Мещанском суде Москвы.

800 000 рублей – это минимальное название, предусмотренное в статье 13.31 (часть 2.1) КоАП РФ (Неисполнение организатором распространения информации в сети «Интернет» обязанности предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений). Максимальная сумма штрафа составляет один миллион рублей.

Telegram был зарегистрирован в реестре организаторов распространения информации минувшим летом, но тогда Павел Дуров подчеркивал, что компания тем самым не берет на себя никаких дополнительных обязательств и не собирается предоставлять кому-либо доступ к переписке пользователей.

Теперь у Telegram Messenger LLP есть 10 дней, чтобы обжаловать решение суда. В противном случае, когда решение вступит в силу, Роскомнадзор даст компании еще 15 дней на выполнение требований закона. Если ключи так и не будут переданы ФСБ, Telegram может быть заблокирован на территории РФ уже в конце ноября 2017 года.

Павел Дуров прокомментировал происходящее на своей странице «Вконтакте». Он пишет:

«Требования ФСБ нереализуемы технически, они противоречат 23 статье Конституции РФ: «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений».

Конституция – основной закон России, который имеет прямое действие и стоит выше других уточняющих ее законов. Стремление ФСБ получить доступ к личной переписке является попыткой расширить свое влияние за счет конституционного права граждан. Сегодняшнее решение Мещанского суда может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России – ее Конституцией».

В конце своего сообщения Дуров пригласил к сотрудничеству юристов, которые «хотели бы заняться эти делом», и пообещал, что в течение нескольких дней будет создана команда, «которая имеет максимальный опыт в такого рода делах».

Напомню, что в конце сентября 2017 года Павел Дуров уже высказывался о возможной блокировке своего мессенджера в России и Иране. В своем Telegram-канале Дуров писал, что компанию не тревожит то давление, которое на нее оказывают власти ряда стран. По его словам, в случае необходимости, Telegram Messenger LLP просто прекратит свою деятельность и разорвет личные и деловые связи с такими странами.