Сегодня, 28 июня 2017 года, на своей странице «Вконтакте» Павел Дуров опубликовал очередное сообщение, продолжающее диалог с Роскомнадзором, начавшийся еще на прошлой неделе.

Напомню, что все началось с открытого письма главы Роскомнадзора Александра Жарова, который обратился к Павлу Дурову со страниц официального сайта ведомства, сообщив, что «все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны».

Жаров объяснил, что Telegram должен направить в Роскомнадзор свои данные для включения в реестр организаторов распространения информации. «В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения», — гласило послание.

В своем новом сообщении Дуров заявил, что регистрационные данные о компании-издателе Telegram – не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках. Также он отметил, что ранее «глава Роскомнадзора открестился от желания получить доступ к личной переписке пользователей Telegram и заявил, что все, чего он ждет от нас для выполнения закона, – это предоставление информации о компании Telegram».

Дуров пишет, что в таком случае у него нет возражений против использования данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации. Полную версию сообщения можно увидеть ниже.

Несколько часов назад Александр Жаров подтвердил, что слова Павла Дурова были услышаны и сообщил, что «на данном этапе мессенджер Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. В ближайшее время мессенджер будет включен в этот реестр».

Затягивать представители Роскомнадзора не стали: в реестре уже сейчас можно найти сервисы telegram.org, web.telegram.org и t.me.