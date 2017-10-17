Вчера, 16 октября 2017 года, была официально раскрыта информация о комплексе уязвимостей в WAP2, получившем название KRACK (аббревиатура от Key Reinstallation Attacks). Сводную группу исследователей, обнаруживших и изучивших баги, возглавили Мэти Ванхоф (Mathy Vanhoef) и Фрэнк Писсенс (Frank Piessens) из Левенского католического университета.

Подробности о KRACK были опубликованы на официальном сайте проблемы (krackattacks.com). Кроме того, эксперты уже обнародовали и свою научно-исследовательскую работу (PDF), которая позже будет официально представлена на конференциях Computer and Communications Security (CCS) и Black Hat Europe.

Напомню, что в состав KRACK входят десть разных CVE, используя которые злоумышленник может воспользоваться слабостью четырехэлементного хендшейка WPA2. По сути, преступник может принудить подключенные к сети устройства произвести реинсталляцию ключей (key reinstallation), вынудив их повторно использовать ключ от старой сессии.

Так как проблемы были найдены на уровне протокола (баги затрагивают как WPA2-Personal, так и WPA2-Enterprise), уязвимыми являются практически все имплементации, и в опасности оказались абсолютно все пользователи Android, Linux, iOS, macOS, Windows, OpenBSD, а также многочисленные IoT-устройства.

При этом исследователи отмечают, что для атак на различные системы придется использовать разные вариации KRACK. Степень серьезности проблем тоже варьируется, к примеру, специалисты пишут, что атаки на Linux и Android (старше версии 6.0) могут носить «катастрофический характер» из-за использования клиента wpa_supplicant. Дело в том, что в случае эксплуатации найденных уязвимостей wpa_supplicant 2.4 и выше не просто произведет реинсталляцию реального ключа, но установит ключ, состоящий из одних нулей.

Остроту проблемы немного снижает тот факт, что для проведения атаки злоумышленник должен находиться в радиусе действия целевой сети, к тому же KRACK не компрометирует пароль от Wi-Fi. То есть провести атаку удаленно и незаметно подключиться к целевой сети не выйдет. К тому же во многих случаях информацию жертвы защищают дополнительные слои шифрования, к примеру, использование HTTPS и TLS.

В итоге сложилась интересная ситуация, когда патчить нужно практически все. Уязвимы и сами точки доступа и подключенные к ним устройства. Хотя специалисты полагают, что большинство атак в будущем придется непосредственно на клиенты, обновить в любом случае нужно все. К тому же, некоторые устройства могут одновременно являться точкой доступа и клиентом, к примеру, беспроводные репитеры.

Хотя Мэти Ванхоф сообщил, что большинство производителей были поставлены в известность о проблемах еще минувшим летом, индустрия, как обычно, оказалась практически не готова раскрытию данных о KRACK.

Вчера мы уже писали о том, что специалисты US-CERT создали специальную страницу, на которой можно узнать, уязвимы ли перед проблемами KRACK продукты конкретной компании, и можно ли уже скачать патчи. Также вчера мы уже начали составлять список вышедших обновлений. Так как за прошедшие сутки многое изменилось, публикуем дополненную и обновленную версию этого списка.