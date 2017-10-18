Язык программирования Kotlin, работающий поверх JVM (компилируется также в JavaScript и на другие платформы через инфраструктуру LLVM) и созданный российской компанией JetBrains, пока еще совсем молод, но уже показывает впечатляющие результаты. Так, весной 2017 года, на конференции Google I/O 2017, было объявлено о том, что Kotlin будет официально использоваться для разработки под Android.

Теперь аналитики компании Realm сообщили, что Kotlin набирает популярность среди Android-разработчиков с огромной скоростью. К примеру, в мае 2017 года, до проведения конференции Google I/O, Kotlin использовали 7,4% девелоперов, а к концу сентября 2017 года этот показатель удвоился и составил 14,7%.

Исследователи пишут, что если темпы роста сохранятся на таком же уровне, то уже к декабрю 2018 года доля Kotlin составит 51% рынка, то есть Java потеряет свое лидерство. В настоящее время Kotlin наиболее популярен в Германии, Японии, Индии, США и Бразилии.

Стоит сказать, что Google не просто так решила использовать Kotlin, и это решение не случайно было принято именно весной текущего года. Анонс был сделан на фоне затяжного судебного разбирательства с компанией Oracle, которая несколько лет назад подала иск против Google и потребовала огромные деньги (без малого 10 млрд долларов) за использование Java API в Android. Хотя Google в итоге выиграла суд, компания все же начала поиски альтернативы Java, и Kotlin, наряду с Dart и Swift, быстро вошел в тройку наиболее вероятных претендентов.