В конце сентября 2017 компания Epic Games, разработчик и издатель Fortnite, добавила к игре новый, бесплатный режим — Battle Royale, то есть классическую «королевскую битву». Судя по всему, время было выбрано очень верно, и к этому моменту игрокам как раз успела наскучить сверхпопулярная PlayerUnknown’s Battlegrounds. В результате режим Battle Royale в Fortnite набрал огромную популярность и за две с небольшим недели после релиза собрал вокруг себя более 10 000 000 игроков.

Но большая популярность привлекла к проекту не меньшее количество читеров. В какой-то момент игроки стали жаловаться, что из-за читеров играть становится практически невозможно (действительно, сложно получать удовольствие от игры, когда тебя раз за разом убивают «метким» хедшотом, едва ли не с другого конца карты).

В ответ на это разработчики опубликовали пост в официальном блоге, в котором сообщили, что уже «заблокировали тысячи читеров» и не планируют останавливаться на достигнутом. Также компания заявила, что борется не только с самими читерами, но и с теми, кто создает программы для нечестной игры. Как оказалось, это были не пустые слова, и Epic Games действительно подала несколько судебных исков против авторов читерского ПО.

На этой неделе появились еще более интересные новости. Еще один иск (PDF) Epic Games был подан против двух разработчиков ПО для нечестной игры: шведа Филипа Джосефсона (Philip Josefson) и россиянина Артема Яковленко. Оба обвиняемых рекламировали и распространяли свои читерские программы посредством роликов на YouTube, однако случай Яковленко оказался интереснее других.

Чит Яковленко вовсе не работал как чит. На деле программа, которую распространял россиянин, оказалась малварью, а именно биткоин-майнером, который заставлял компьютеры пользователей майнить криптовалюту. Можно предположить, что геймеры, чьи компьютеры часто мощнее машин среднестатистических пользователей, представляли собой более интересную «добычу» для майнера. Ниже можно увидеть цитату из судебных документов.

Невзирая на то, что программа фактически вообще не являлась читом для Fortnite Battle Royale, компания все равно намерена привлечь разработчика к ответу. Дело в том, что в своих роликах Яковленко демонстрировал пошаговую инструкцию по загрузке и установке программы, а также геймплей Fortnite Battle Royale с использованием своего «чита». Посмотреть эти ролики уже не получится, так как они были удалены по требованию Epic Games. Впрочем, поиск на YouTube по-прежнему выдает множество результатов по запросам Fortnite Hack и Fortnite Cheat, так что юристам Epic Games предстоит еще много работы.