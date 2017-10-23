В Windows 10 Fall Creators Update заработала система TruePlay, по функциональности напоминающая на VAC компании Valve, то есть помогающая бороться с читерами.

TruePlay позволит разработчикам игр, которые используют Universal Windows Platform (UWP), запускать свои продукты как защищенные процессы, а это поможет избежать целого спектра простейших атак, так как стороннее ПО не сможет с легкостью просматривать и подменять игровую память. К примеру, это не даст нормально функционировать аимботам и различным wallhack’ам. Также TruePlay будет собирать данные о подозрительной активности во время игровых сессий, вне зависимости от того, сработал чит или нет.

Если TruePlay обнаружит читера, система может показать предупреждение самому игроку, а также передать собранные данные (в обезличенном виде) разработчикам игры, чтобы те тоже имели возможность разобраться в ситуации и, если потребуется, предпринять какие-то действия.

Пока TruePlay не включен по умолчанию, его можно включить и выключить в настройках, однако разработчики могут сделать активацию TruePlay необходимой для своих продуктов, к примеру, игроку могут отказать в подключении к мультиплееру, если античитерская система отключена.