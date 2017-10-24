За 12 лет успешного проведения конференций «Код ИБ» мероприятие стало настоящим брендом. Теперь большой тур «Кода ИБ» вступает в свою решающую стадию. Посетив в этом году уже 20 городов в пяти странах мира, 26 октября 2017 года самая масштабная русскоговорящая конференция по кибербезопасности пройдет в Казани.

Традиционно участников ожидают выступления известных спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга и самой Казани. В их числе:

Дмитрий Мананников (бизнес-консультант по безопасности, город Москва);

(бизнес-консультант по безопасности, город Москва); Евгений Царев (RTM Group, город Москва);

(RTM Group, город Москва); Булат Шамсутдинов (АО “БАРС Груп” и Высшая Школа ИТИС КФУ, город Казань);

(АО “БАРС Груп” и Высшая Школа ИТИС КФУ, город Казань); Андрей Масалович (Академия информационных систем, город Москва).

Эксперты и участники обсудят самые горячие тренды, главные проблемы ИБ и их решения, передовые технологии защиты, актуальные подходы к управлению ИБ, новые угрозы, ИБ-разведку и другие темы.

Конференция пройдет в столице Татарстана в пятый раз, и до конца текущего года охватит еще 5 городов.

К бесплатному участию приглашаются руководители и специалисты отделов ИБ и ИТ. Регистрация на мероприятие доступна на сайте http://codeib.ru/kazan/