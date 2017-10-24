Традиционно участников ожидают выступления известных спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга и самой Казани. В их числе:
- Дмитрий Мананников (бизнес-консультант по безопасности, город Москва);
- Евгений Царев (RTM Group, город Москва);
- Булат Шамсутдинов (АО “БАРС Груп” и Высшая Школа ИТИС КФУ, город Казань);
- Андрей Масалович (Академия информационных систем, город Москва).
Эксперты и участники обсудят самые горячие тренды, главные проблемы ИБ и их решения, передовые технологии защиты, актуальные подходы к управлению ИБ, новые угрозы, ИБ-разведку и другие темы.
Конференция пройдет в столице Татарстана в пятый раз, и до конца текущего года охватит еще 5 городов.
К бесплатному участию приглашаются руководители и специалисты отделов ИБ и ИТ. Регистрация на мероприятие доступна на сайте http://codeib.ru/kazan/
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