Аналитики компании IntSights представили отчет, посвященный наиболее популярным способам коммуникации в даркнете. В отчет вошли все упоминания о каких-либо средствах связи, упомянутые на страницах популярных ресурсов даркнета, за период с июня по июль 2017 года.

Главный вывод, сделанный исследователями: использование мессенджеров в киберкриминальной среде в целом возросло в 30 раз. Можно было бы предположить, что это связано с закрытием крупных торговых площадок AlphaBay и Hansa Market, но это не так. Достаточно вспомнить о том, что даркнет-маркеты ушли в оффлайн лишь в конце июля, то есть уже под конец сбора данных. Таким образом, получается, что хакерский андеграунд самостоятельно переориентировался на использование мессенджеров.

Согласно отчету, самым популярным среди киберпреступников мессенджеров неожиданно оказался Discord, разработчики которого вообще отказываются использовать end-to-end шифрование. На втором и третьем местах, с большим отставанием, расположились Telegram и WhatsApp.

«Такая популярность Discord удивительна, учитывая, что это сравнительно небольшая платформа, которой пользуются только 45 млн человек», — пишут аналитики IntSights.

Интересно, что в похожем исследовании, которое весной 2017 года проводила компания Flashpoint, Discord даже не был упомянут. Впрочем, возможно, все дело в разных подходах к сбору данных для анализа. Так, отчет IntSight сфокусирован вокруг инвайтов и ссылок на групповые и приватные чаты. Единственное, в чем сходятся обе компании, это в том, что популярность ICQ в даркнете по-прежнему велика.

Также специалисты IntSights отмечают рост популярности ORBot, клиента Tor для Android. Количество его установок возросло с одного миллиона в 2014 году, до десяти миллионов в 2016. По мнению аналитиков IntSight, именно поэтому преступники не ищут мессенджеры с поддержкой шифрования, вместо этого они попросту используют Tor.