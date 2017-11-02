9 ноября, Тюмень

В этом году «Код информационной безопасности» пройдет в Тюмени уже третий раз подряд.

Специалисты обсудят главные тренды, нюансы управления ИБ, лучшие практики и технологии. В числе спикеров на мероприятии выступят эксперты по информационной безопасности и разработчики средств защиты информации из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, в числе которых будут специалисты компаний «Доктор Веб», Check Point, «Конфидент», ESET, Ростелеком (спонсор секции), Falcongaze, SearchInform и так далее.

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16 ноября, Ханты-Мансийск

В рамках мероприятия в Ханты-Мансийске на конференции выступят федеральные эксперты по информационной безопасности, в числе которых известный блогер Алексей Комаров (УЦСБ, Москва), руководитель отраслевого СМИ Anti-Malware.ru Илья Шабанов (Москва), бизнес-консультант по безопасности Дмитрий Мананников (Москва) и еще около десятка спикеров из двух столиц.

Главными темами докладов станут тренды, технологии, управление ИБ и лучшие практики. Кроме того, будут представлены передовые разработки в области средств защиты информации от известных разработчиков: ESET, Falcongaze, IT-Task, «Конфидент», Check Point, Ростелеком (спонсор секции), «Доктор Веб», Ideco и других.

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23 ноября, Пермь

Пермь входит в число городов проведения «Кода информационной безопасности» уже пятый год подряд.

В этом году конференция традиционно охватит основные профессиональные темы: тренды, технологии, управление ИБ и лучшие практики. Выступят свыше 10 экспертов, в их числе известные каждому безопаснику Илья Шабанов (Anti-Malware), Алексей Комаров (УЦСБ), Евгений Царев (RTM Group).

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