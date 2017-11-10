16-17 ноября 2017 года в Москве, на территории Культурного центра ЗИЛ, пойдет конференция ZeroNights 2017 . Продолжаем рассказывать о том, что подготовили для посетителей организаторы мероприятия.

Speaker’s meeting point: точка общения

В этом году на ZeroNights продолжится добрая традиция знакомства участников конференции с докладчиками. Мы знаем, многие из вас хотят иметь возможность после доклада пообщаться со спикерами, однако это не всегда удобно делать непосредственно в зале. Да и одного-двух вопросов может быть недостаточно, когда тема интересная.

Поэтому в этом году на конференции снова будет работать Speaker’s meeting point – место для уютного непринужденного общения с докладчиками Track1 и Track2 конференции ZeroNights.

Каждые 15-20 минут после своего доклада спикер будет доступен для знакомства, общения, вопросов, шуток и прочего в Лаунже Digital Security. Ищите на картах пометку Speaker’s meeting point и следуйте за докладчиками сюда после их выступления.

Спикеры залов Workshop1 и Workshop2 будут доступны для вопросов после выступления в своих залах и в Лаунже Community. Также в лаунже Community можно будет познакомиться и пообщаться поближе с участниками различных комьюнити по практической ИБ, которые в этом году являются партнерами ZeroNights: r0, Automotive Village, RuCTFE, CTF-движение России, Defcon Russia, Defcon NN, Web Village, VolgaCTF, SPB CTF и многие другие.

Зона развлечений BI.ZONE для посетителей ZeroNights 2017

Компания BI.ZONE приглашает посетителей ZeroNights 2017 понаблюдать за финалом соревнований CTFzone. Попробуй угадать, какая команда первой сдаст флаг или наберет больше всех очков в указанный час. Самый фартовый игрок получит куш! Спроси у Telegram-бота @cftzone_bot, как получить больше бизкоинов и где выдают призы.

Нужно больше бизкоинов? Постарайся выиграть в морской бой и участвуй в нашем хакатоне! Условия задачи можно получить на стойке BI.ZONE.

А если хочешь просто повысить настроение, приходи к нам потанцевать! Ритм, движение и технологии – что может быть лучше?

Подробные правила можно найти на сайте соревнований: ctf.bi.zone