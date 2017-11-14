На Кубке CTF России соберутся команды-победители всех уровней — студенческие, школьные и команды ссузов, которые заняли первые места в региональных соревнованиях формата CTF (Capture the Flag) по всей стране: в Барнауле, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Москве, Новосибирске, Омске, Самаре, Томске, Тюмени и Тюменской области, Ханты-Мансийске и в двух республиках — Дагестане и Крыму (список еще дополняется). Кроме того, к участию в Кубке приглашены команды разработчиков CTF в разных городах, в том числе организаторы известных всероссийских соревнований RuCTF. Масштабный CTF-турнир выявит самую успешную команду защитников информации по итогам года!
Кубок CTF России объединит формат шоу и все классические форматы соревнований по информационной безопасности: task-based для 20 приглашенных команд, классический attack-defense — для 10 лучших, а для 4 победителей предыдущих этапов — финал Battle, организованный в соответствии с олимпийской системой на выбывание. Третий этап покажет, кто достоин звания абсолютного победителя с вручением ему Кубка. Для не прошедших в финал команд параллельно будут проводиться соревнования в формате Flag rush и Hack the box. Кроме того, 8-9 декабря будет проведена выставка в сфере ИБ и ИТ, а также резидентов Инновационного центра «Сколково».
В качестве жюри на мероприятие специально приглашены известные эксперты-практики по информационной безопасности, чтобы участники Кубка получили возможность пообщаться с легендами ИБ в неформальной обстановке. Так, в жюри первого Кубка CTF в России вошли:
- Андрей Масалович — ведущий специалист по конкурентной разведке, разработчик программы для мониторинга интернета Avalanche;
- заслуженный системный инженер Cisco Михаил Кадер;
- известный российский программист, разработчик алгоритма программы Advanced eBook Processor Дмитрий Скляров;
- ведущий аналитик направления «Аудит и консалтинг» компании Group-IB Павел Супрунюк;
- консультант FinCERT Банка России Екатерина Старостина;
- доктор технических наук, автор книг и работ по компьютерной безопасности Петр Девянин;
- руководитель Центра научных исследований и перспективных разработок (ЦНИПР) ИнфоТеКС Владимир Елисеев;
- директор по информационной безопасности ПАО АФК «Система» Алексей Зайцев;
- начальник отдела по информационной безопасности и специальным проектам ООО «Кронштадт беспилотные системы» Илья Дерлыш.
Более подробная информация о мероприятии доступна в официальной группе «ВКонтакте», а также на официальном сайте ctfcup.ru.
INFO
CTF (Capture the flag) — командные соревнования по информационной безопасности, главной целью которой является захват «флага» у соперника. В игре проверяются способности команд защитить сложную незнакомую систему с сохранением необходимой функциональности. Задача, с которой сталкиваются участники, сходна с реальной работой специалиста по информационной безопасности.
Соревнования серии CTF в России проводятся по международным правилам Capture the Flag (CTF) уже 11-й год. Они проходят в форме игры, соревнуясь в которой, команды приобретают и демонстрируют навыки и умения в области защиты информации и информатики. Проведение соревнований поддерживают Минобороны России, Минкомсвязи России, Минобрнауки России, ФСТЭК России, ИПИ РАН, Федерального Учебно-методического Объединения (ФУМО) по образованию в области информационной безопасности высших учебных заведений России.
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