Впервые в истории российского СTF-движения победители сильнейших региональных соревнований среди студентов, школьников и учащихся ссузов соберутся на Кубке СTF России, чтобы побороться за звание чемпиона. Битва года состоится 8-9 декабря 2017 года в Инновационном центре «Сколково».

На Кубке CTF России соберутся команды-победители всех уровней — студенческие, школьные и команды ссузов, которые заняли первые места в региональных соревнованиях формата CTF (Capture the Flag) по всей стране: в Барнауле, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Москве, Новосибирске, Омске, Самаре, Томске, Тюмени и Тюменской области, Ханты-Мансийске и в двух республиках — Дагестане и Крыму (список еще дополняется). Кроме того, к участию в Кубке приглашены команды разработчиков CTF в разных городах, в том числе организаторы известных всероссийских соревнований RuCTF. Масштабный CTF-турнир выявит самую успешную команду защитников информации по итогам года!

Кубок CTF России объединит формат шоу и все классические форматы соревнований по информационной безопасности: task-based для 20 приглашенных команд, классический attack-defense — для 10 лучших, а для 4 победителей предыдущих этапов — финал Battle, организованный в соответствии с олимпийской системой на выбывание. Третий этап покажет, кто достоин звания абсолютного победителя с вручением ему Кубка. Для не прошедших в финал команд параллельно будут проводиться соревнования в формате Flag rush и Hack the box. Кроме того, 8-9 декабря будет проведена выставка в сфере ИБ и ИТ, а также резидентов Инновационного центра «Сколково».

В качестве жюри на мероприятие специально приглашены известные эксперты-практики по информационной безопасности, чтобы участники Кубка получили возможность пообщаться с легендами ИБ в неформальной обстановке. Так, в жюри первого Кубка CTF в России вошли:

Андрей Масалович — ведущий специалист по конкурентной разведке, разработчик программы для мониторинга интернета Avalanche;

— ведущий специалист по конкурентной разведке, разработчик программы для мониторинга интернета Avalanche; заслуженный системный инженер Cisco Михаил Кадер ;

; известный российский программист, разработчик алгоритма программы Advanced eBook Processor Дмитрий Скляров ;

; ведущий аналитик направления «Аудит и консалтинг» компании Group-IB Павел Супрунюк ;

; консультант FinCERT Банка России Екатерина Старостина ;

; доктор технических наук, автор книг и работ по компьютерной безопасности Петр Девянин ;

; руководитель Центра научных исследований и перспективных разработок (ЦНИПР) ИнфоТеКС Владимир Елисеев ;

; директор по информационной безопасности ПАО АФК «Система» Алексей Зайцев ;

; начальник отдела по информационной безопасности и специальным проектам ООО «Кронштадт беспилотные системы» Илья Дерлыш.

Более подробная информация о мероприятии доступна в официальной группе «ВКонтакте», а также на официальном сайте ctfcup.ru.