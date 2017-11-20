На прошлой неделе компания Microsoft выпустила ежемесячный набор обновлений, как это происходит каждый второй вторник месяца. После установки этих патчей многие пользователи обнаружили, что их принтеры Epson более не работают.

Жалобы на странную проблему можно встретить повсеместно, как в социальных сетях, так и на различных форумах. Все пострадавшие сообщают об одном и том же: их старые матричные принтеры Epson, подключенные к ПК USB-кабелями, неожиданно перестали определяться операционной системой, и попытка распечатать что-либо приводит к возникновению ошибки «Win32 error code returned by the print processor: 2147500037».

ИБ-специалист из Германии, Гюнтер Борн (Günter Born) разобрался в проблеме и сообщил, что сбой вызывают следующие обновления:

KB4048953 для Windows 10 версии 1607;

KB4048954 для Windows 10 версии 1703;

KB4048955 для Windows 10 версии 1709;

KB4048956 для Windows 10 версии 1507;

KB4048957 для Windows Server 2012 R2;

KB4048958 для Windows 8.1;

KB4048959 для Windows Server 2012;

KB4048960 для Windows 7 SP1.

Представители Microsoft уже подтвердили, что установка данных KB может вызывать проблемы. Соответствующая информация была добавлена на страницы исправлений. «После установки данного обновления некоторые принтеры Epson SIDM (Dot Matrix) и TM (POS) не могут печатать, работая с x86- и x64-разрядными системами, — гласит предупреждение — Microsoft и Epson уже определили, что вызывает именно проблему и работают над решением для ее устранения. Проблема не связана с драйверами принтеров, следовательно, установка более новых или старых драйверов не поможет устранить сбой».

Пользователям остается только ждать выхода «заплатки», а пока Гюнтер Борн рекомендует в случае необходимости просто удалить проблемные патчи.