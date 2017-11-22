Много лет назад, в 2010 году, компанию Google уличили в том, что машины компании, проводившие съемку для проекта Street View, собирали информацию об окружающих Wi-Fi сетях, а также перехватывали сведения о пользовательских учетных данных, электронных адресах и прочую персональную информацию, которая, по стечению обстоятельств, передавались в сетях в момент перехвата.

Теперь журналисты Quartz обнаружили, что за прошедшее с тех пор время интернет-гигант не утратил вкуса к слежке за окружающими, просто стал делать это более изящно. Согласно проведенному изданием расследованию, Google собирает информацию о местоположении пользователей Android-устройств, даже если location services не работает, и в устройстве нет SIM-карты.

Отслеживание осуществляется с начала 2017 года через вышки сотовой связи. Так, Android-устройства собирают адреса всех окрестных вышек и в фоновом режиме передают эту информацию на серверы Google, когда есть соединение с интернетом (или если на устройстве разрешена передача данных через мобильные сети). Собранная таким образом информация может использоваться для триангуляции устройства, то есть для определения его местоположения на основании информации, полученной от трех или более близлежащих вышек сотовой связи.

Исследователи пишут, что за сбор данных отвечает служба Firebase Cloud Messaging, которая ответственна за работу push-уведомлений и сообщений, и отключить слежку невозможно, так как она не зависит от какого-либо конкретного приложения. Не поможет даже сброс устройства до заводских настроек или извлечение SIM-карты.

Представители Google сообщили Quartz, что действительно рассматривали возможность использования Cell ID и дополнительных сигналов для улучшения скорости и эффективности доставки сообщений. В Google подчеркнули, что собранная информация о пользовательских устройствах не хранилась и никак не использовалась компанией. Более того, к концу текущего месяца Google пообещала прекратить использование данной практики, то есть компания перестанет следить за владельцами Android-девайсов.