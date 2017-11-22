Представители криптовалютного стартапа Tether опубликовали официальное заявление, согласно которому, 19 ноября 2017 года неизвестный злоумышленник похитил у компании $30 950 010 в USDT, переведя указанную сумму с кошелька Tether Treasury на неавторизованый bitcoin-адрес (16tg2RJuEPtZooy18Wxn2me2RhUdC94N7r).

Токены Tether, USDT, подкреплены фиатными деньгами (то есть один USDT равен одному доллару), и компания работает с блокчейн-протоклом Omni. Также стоит сказать, что USDT торгуются на крупнейших криптовалютных биржах мира, где эту валюту часто используют как некоторый бенчмарк при сравнении пар других токенов. Также, согласно данным Coinmarketcap.com, Tether находится на 19 месте среди всех криптовалютных компаний мира, так, ее рыночная капитализация оценивается в 674 млн долларов.

В этом свете совсем неудивительно, что сразу после сообщения о взломе Tether курс Bitcoin упал на 5,5% (но довольно скоро вернулся к прежним значениям), а некоторые криптовалютные биржи приостановили прием токенов Tether, чтобы избежать попадания на рынок украденных средств.

Теперь представители стартапа сообщают, что не намерены выкупать похищенные токены, но сейчас работают над их возвращением и тем, чтобы украденные средства не просочились в экосистему в целом. Представители Tether уже придумали, как не дать злоумышленники потратить и вывести похищенное: в качестве временного решения проблемы была выпущена новая версия программного обеспечения Omni, в которой адрес преступника попросту добавили в черный список. По сути, разработчики инициировали небольшой хардфорк, чтобы блокировать взломщика.

Похожие меры ранее были предприняты специалистами после знаменитого взлома DAO, произошедшего летом 2016 года. Напомню, что тогда хакеры похитили порядка 150 млн долларов более чем у 11 000 инвесторов.