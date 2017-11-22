Представители Uber выпустили официальное заявление, согласно которому компанию взломали еще в октябре 2016 года. Как оказалось, тогда в руки злоумышленников попали данные 50 млн пассажиров и 7 млн водителей со всего мира. На сторону «утекли» имена, email-адреса, номера мобильных телефонов, а также номера водительских удостоверений (сообщается, что взломщики успели скачать информацию о 600 000 американских водителях). Представители Uber подчеркивают, что инцидент не затронул даты рождения, номера банковских карт и счетов, номера социального страхования, а так же маршруты поездок.

В отдельном послании, написанном CEO сервиса, Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi), сообщается, что взлому подвергся сторонний облачный сервис, с которым работает Uber, и компрометацию осуществили два неназванных злоумышленника. Хосровшахи пишет, что внутренние системы и инфраструктура самого Uber не пострадали.

Журналисты издания Bloomberg, первым сообщившие о происходящем, приводят чуть больше подробностей. По данным издания, атакующие проникли в приватный репозиторий GitHub, которым пользовались инженеры Uber, где обнаружили учетные данные от аккаунта Amazon Web Services. В облаке злоумышленники и нашли множество конфиденциальных данных пассажиров и водителей сервиса.

Также, по данным Bloomberg, после взлома преступники потребовали от Uber выкуп, и компания попыталась купить молчание злоумышленников, выплатив им $100 000. По информации издания The New York Times, Uber удалось установить личности злоумышленников, но их заставили подписать соглашение о неразглашении информации, а выкуп был замаскирован под вознаграждение по программе bug bounty.

«Вы можете спросить, почему мы заговорили о случившемся только сейчас, год спустя. У меня возник тот же вопрос, поэтому я немедленно распорядился провести расследование инцидента и нашей реакции на него», — пишет Хосровшахи в официальном блоге, и объясняет, что он сам узнал о случившемся только на этой неделе.

Согласно сообщению Хосровшахи, Uber уже уволил двух сотрудников, отвечавших за безопасность. По данным Bloomberg, один из лишившихся должности специалистов — это руководитель службы безопасности компании, Джо Салливан (Joe Sullivan).