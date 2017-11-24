Инженеры Mozilla рассказали о новой системе уведомлений для Firefox, которая предупредит пользователей о посещении сайтов, ранее пострадавших от утечек данных. Система будет полагаться на данные агрегатора Have I Been Pwned?, который индексирует публично доступную информацию об утечках и позволяет пользователям проверить, не стали ли они жертвой какого-либо инцидента.

Хотя работа над проектом только началась, код уже доступен на GitHub. Пока данное решение даже не внедрено в сам браузер, но работает в качестве отдельного аддона для Firefox. Уже сейчас любой желающий может посмотреть, как выглядит новая система, понадобится только Firefox Developer Edition.

В настоящее время система уведомляет пользователей, когда они посещают любой сайт из публично доступного списка ресурсов, ранее пострадавших в результате утечек данных. Как можно видеть на скриншоте ниже, окно уведомления содержит специальное поле, куда можно ввести email-адрес. Пока это поле не делает ровным счетом ничего, но планируется, что в будущем с его помощью пользователь сможет оперативно проверить, пострадала ли его личная информация в ходе инцидента.

Австралийский ИБ-специалист и основатель Have I Been Pwned Трой Хант (Troy Hunt) рассказал журналистам Bleeping Computer, что он активно помогает разработчикам Mozilla в работе над проектом. По его словам, система уведомлений еще может претерпеть определенные изменения, но суть должна остаться прежней: напрямую в браузере будут отображаться уведомления о ранее скомпрометированных сайтах.