С 2016 года операторы крупного американского обменника Coinbase пытались сопротивляться требованиям Налогового управления США (Internal Revenue Service, IRS), которое запросило информацию обо всех транзакциях криптовалютной биржи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года, а также данные пользователей и даже информацию об их переписке.

Тогда Министерство юстиции США обратилось в суд от имени IRS, и стало ясно, что налоговая служба проводит расследование, связанное с уклонением от уплаты налогов. IRS заинтересовали данные о резидентах США, которые пользовались Coinbase в указанный период времени. Представители ведомства заподозрили, что Coinbase используют для ухода от уплаты налогов, так что было решено проверить кошельки американских пользователей, сопоставив данные с их налоговой отчетностью.

Еще в конце 2016 года Федеральный окружной суд Калифорнии одобрил запрос IRS на раскрытие данных, по сути, обязав платформу Coinbase передать в руки властей исчерпывающую информацию о пользователях сервиса. Однако компания сообщила, что не намеревается сдаваться и попыталась отстоять права своих пользователей в суде.

На этой неделе, 28 ноября 2017 года, федеральный суд штата Калифорния постановил, что притязания IRS законны и руководство Coinbase обязано раскрыть налоговой службе информацию о 14 355 пользователях. Биржу обязали раскрыть IRS полные имена, даты рождения, адреса проживания и информацию о движениях средств по счетам для пользователей, которые в период с 2013 по 2015 год купили, продали, получили или переслали более $20 000 в Bitcoin-эквиваленте.

То есть по итогам судебных разбирательств и переговоров с Coinbase, длившихся больше года, налоговики согласились немного сузить сферу своих интересов, установив планку на $20 000. Ранее IRS интересовали абсолютно все американские пользователи биржи, а это порядка 500 000 аккаунтов.