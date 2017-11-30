В настоящее время в Google Play представлено множество различных приложений, предназначенных для управления криптовалютами. Специалисты швейцарской компании High-Tech Bridge провели исследование данной области рынка, которое показало, что подавляющее большинство таких решений плохо защищены и уязвимы даже перед самыми банальными и известными проблемами.
Для изучения приложений специалисты использовали собственную разработку, веб-сканер Mobile X-Ray, который осуществляет статическое и динамическое тестирование, а также проводит проверки на уязвимости перед известными багами, ищет потенциальные утечки данных, вредоносную функциональностью и так далее.
Таким образом, исследователи изучили 90 наиболее популярных криптовалютных приложений для Android и установили, что более 90% из них подвергают своих пользователей различным рискам. К примеру, в приложениях обнаружились жестко закодированные ключи API и пароли, отсутствие какого-либо шифрования, уязвимости перед MitM-атаками и так далее.
Аналитики предупреждают, что некоторые из найденных ими уязвимостей могут взять на вооружение авторы банковских троянов, так как криптовалюты продолжают дорожать и привлекают к себе все больше внимания.
«К сожалению, выводы, полученные в ходе данного исследования, меня не удивляют, — говорит Илья Колоченко, CEO и основатель High-Tech Bridge. — На протяжении многих лет ИБ-компании и независимые эксперты предупреждали мобильных разработчиков о рисках, которые влечет за собой agile-девелопмент, обычно подразумевающий отсутствие фреймворков, подкрепляющих безопасный дизайн, отсутствие безопасного кодинга и техник отказоустойчивости, а также тестирования безопасности приложений».
В таблице ниже приведены все обнаруженные специалистами проблемы для разных групп приложений.
|Проблема
|30 приложений, имеющие более 100 тыс. установок
|30 приложений, имеющие 100-500 тыс. установок
|30 приложений, имеющие более 500 тыс. установок
|Приложения содержат как минимум 3 уязвимости уровня medium
|93%
|66%
|94%
|Приложения содержат как минимум 2 опасных уязвимости
|90%
|87%
|77%
|Приложения уязвимы перед MitM-атаками
|87%
|37%
|17%
|Приложения содержат жестко закодированные ключи API, пароли и т.д.
|66%
|34%
|44%
|Функциональность приложений ставит под угрозу приватность пользователей
|57%
|17%
|66%
|Приложения не имеют решений направленных на отказоустойчивость и защиту на бэкэнде (API или веб-сервисов)
|70%
|77%
|94%
|Приложения пересылают потенциально конфиденциальную информацию без шифрования, через HTTP
|80%
|37%
|66%
|Приложения пересылают потенциально конфиденциальную информацию, используя ненадежные методы шифрования
|37%
|24%
|50%
|Приложения используют SSLv3 или TLS 1.0 [запрещены PCI DSS]
|77%
|70%
|94%
|Бэкэнд приложений (API или веб-сервисы) уязвим перед проблемой POODLE
|44%
|14%
|0%
|Приложения не имеют никакой защиты против реверс-инжиниринга
|100%
|100%
|100%
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