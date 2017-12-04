Министерство юстиции США официально предъявило обвинения бывшему сотруднику АНБ Нгиа Хоанг Фо (Nghia Hoang Pho). 67-летний выходец из Вьетнама, ныне проживающий в Мэриленде, признал себя виновным, согласно опубликованным судебным бумагам.

Правоохранительные органы сообщают, что с 2006 года Фо работал на АНБ, а именно был сотрудником элитного «хакерского» подразделения Tailored Access Operations (TAO). Как выяснилось теперь, на протяжении многих лет, с 2010 по 2015 годы, Фо регулярно уносил с собой домой секретную документацию АНБ, нарушая тем самым множество политик, запретов и правил.

Издание New York Times, со ссылкой на собственные анонимные источники, близкие к расследованию, сообщило, что именно Фо был тем самым «сотрудником АНБ», по вине которого в распоряжение специалистов «Лаборатории Касперского» попали секретные данные американских спецслужб.

Напомню, что текущей осенью западные СМИ обвинили компанию в сотрудничестве с российскими спецслужбами и хищении вышеупомянутых секретных данных. При этом, согласно опубликованному самой антивирусной компанией отчету, неизвестный сотрудник АНБ действительно «брал работу домой», то есть держал секретные файлы на домашнем компьютере, где также было установлено антивирусное решение «Лаборатории Касперского».

Специалисты «Лаборатории Касперского» объяснили, что человек, с чьего компьютера «утекли» секретные данные, регулярно отключал антивирус, устанавливал крайне подозрительные с точки зрения безопасности программы, и также на его машине был обнаружен целый «зоопарк» различных вредоносов. В итоге «защитное решение “Лаборатории Касперского” сработало ровно так, как и должно было сработать при обнаружении вредоносного кода. Оно уведомило аналитиков компании об угрозе на основании сигнатур ПО группировки Equation, деятельность которой на тот момент расследовалась уже шесть месяцев». То есть в руки сотрудников компании попали секретные документы и предполагаемое «кибероружие» АНБ.

Слушания по делу Фо назначены на апрель 2018 года, тогда же должен быть вынесен приговор. Учитывая, что бывший сотрудник TAO уже признал свою вину, ему грозит от шести до восьми лет лишения свободы.

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