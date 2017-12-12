Похоже, шифрование AACS 2.0, защищающее UHD Blu-ray диски и еще недавно считавшееся крайне надежным, теперь оказалось под угрозой.

Ранее в этом году в сеть уже попадали полные копии UHD-дисков, однако оставалось неясным, как именно они были получены. Еще одна веха в данном вопросе были пройдена несколько месяцев тому назад, когда российская компания Arusoft выпустила инструмент DeUHD, позволяющий делать рипы UHD Blu-ray дисков. Но и тогда методика получения ключей и лежащая в основе инструмента технология тоже не раскрывалась.

Теперь издание Torrent Freak сообщило, что у компании AACS LA, разработавшей защиту для UHD Blu-ray и основанной Warner Bros, Disney, Microsoft, Intel и другими крупными компаниями, наметились проблемы. По данным журналистов, сразу на нескольких платформах в сети были опубликованы 72 ключа AACS 2.0, в том числе для фильмов «Дэдпул» (Deadpool), «Хэнкок» (Hancock), «Пассажиры» (Passengers), «Стартрек: Возмездие» (Star Trek: Into Darkness) и «Марсианин» (The Martian).

Первое упоминание утечки появилось на форуме Doom9, откуда разошлось дальше по сети. Работоспособность ключей уже проверили пользователи, которые подтвердили, что смогли без проблем сделать рипы различных UHD Blu-ray дисков с помощью такого ПО, как MakeMKV. Кроме того, в сети пишут о том, что ключи отличаются от набора DeUHD.

Десять лет назад, когда в сети так же был опубликован криптографический ключ AACS 09 F9, это вызвало бурную и быструю реакцию со стороны MPAA и AACS LA, которые принялись блокировать сайты с ключом, ссылаясь на DMCA (Digital Millennium Copyright Act, «Закон об авторском праве в цифровую эпоху»).

Что произойдет теперь, после публикации ключей AACS 2.0, пока неясно. По данным Torrent Freak, некоторые пользователи, перепостившие ключи на различных форумах и сайтах уже удалили свои публикации, опасаясь проблем с правообладателями. Также пока по-прежнему неизвестно, откуда взялись ключи, и удалось ли кому-то взломать защиту AACS 2.0 окончательно.