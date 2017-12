Представители одной из крупнейших криптовалютных бирж, EtherDelta, сообщили в официальном твиттере о хакерской атаке. Представители сервиса полагают, что неизвестные злоумышленники сумели взять под контроль DNS-сервер и перенаправляли посетителей etherdelta.com на вредоносный сайт.

Предупредив пользователей о том, что сайтом временно пользоваться не стоит, представители EtherDelta также сообщили, что приложение злоумышленников не имело кнопки CHAT на навигационной панели и не отображало ленту официального твиттера.

Сегодня, 22 декабря 2017 года, официальный твиттер проекта сообщил, что EtherDelta «вернулась» и заработала в штатном режиме. Разработчики обещают провести серию неких образовательных мероприятий, а также внести изменения в UI/UX, чтобы подготовить пользователей к фишинговых атакам, которые ожидаются в ближайшие недели.

*IMPORTANT* We are also gonna make a series of educational effort and UI/UX changes to make sure users know how to identify phishing attempts in the coming weeks.

