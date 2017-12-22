Канадское представительство Nissan подверглось атаке неизвестных хакеров. Компания начала уведомлять своих клиентов о случившемся по электронной почте, а также обнародовала официальное заявление на сайте.

Сообщается, что инцидент произошел 11 декабря 2017 года. В результате атаки пострадали данные пользователей, получавших кредиты через Nissan Canada Finance (NCF) и INFINITI Financial Services Canada. Точно число жертв еще уточняется, но компания уже разослала уведомления 1,13 млн пользователей. Всем им предлагается год бесплатного кредитного мониторинга компании TransUnion.

Сообщается, что неизвестные злоумышленники сумели завладеть именами и адресами пользователей, данными об их автомобилях, номерами VIN, а также информацией о кредитной истории, включая размер долга и данные о ежемесячных платежах. При этом представители Nissan подчеркнули, что информация о банковских картах клиентов не пострадала.

О самом взломе не известно практически ничего, так как в компании отказываются комментировать произошедшее, ссылаясь на идущее расследование, к которому уже подключились официальные представители правоохранительных органов.