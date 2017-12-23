Похоже, Opera станет первым браузером, который получит встроенную защиту от все более популярного ныне криптоджекинга или, говоря проще, майнинга через браузеры. Напомню, что ресурсы CPU посетителей сайтов (как правило, без их ведома) стали все чаще использовать для майнинга криптовалюты.

Стоит заметить, что в настоящее время об браузерного майнинга защищают практически все антивирусные продукты и блокировщики рекламы, запрещающие работу скриптов. Также в Chrome Web Store можно найти специальные «противомайнинговые» расширения, и пользователь всегда может самостоятельно отключить Javascript или установить соответственные дополнения для браузера (к примеру, NoScript и ScriptBlock).

Новая функциональность в Opera получила название NoCoin и в настоящее время находится в разработке. Борьба с криптоджекингом станет частью встроенного в браузер блокировщика рекламы. Так, в составе Opera 50 Beta RC уже можно найти NoCoin, который пока отключен по умолчанию. Очевидно, новая функциональность заработает для всех пользователей с релизом стабильной версии Opera 50, который запланирован на январь 2018 года.

Интересно, что о необходимости подобных мер размышляют и инженеры Google. Еще в октябре 2017 года стартовала дискуссия, где разработчики предлагают ввести специальные разрешения для JavaScript, на базе которого в основном и работают майнинговые скрипты.

Также, упомянув Google, нельзя не сказать, что на этой неделе стала известна дата появления встроенного блокировщика рекламы для Chrome, который компания анонсировала ранее в этом году. Блокировщик заработает 15 февраля 2018 года.