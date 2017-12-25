Компания Nvidia анонсировала, что в скором времени выпуск драйверов для 32-битных операционных систем будет прекращен для всех GPU-архитектур.

Согласно официальным данным, последним драйвером с поддержкой 32-битных систем (FreeBSD, Linux, Windows 7, Windows 8/8.1 и Windows 10) станет Release 390 (текущая версия — 388). После этого пользователи будут получать только обновления безопасности, которые продолжат выходить вплоть до января 2019 года.

Вместе с отказом от поддержки 32-битных систем с выходом Release 390 также будет прекращена поддержка продуктов NVIDIA NVS и ряда функций NVIDIA Quad-buffered stereo.