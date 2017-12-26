«Фонд свободы прессы» (Freedom of the Press Foundation), главой которого является Эдвард Сноуден, совместно с разработчиками Guardian Project, представили приложение Haven для Android. Приложение ориентировано на активистов, диссидентов и журналистов, которые могут стать объектами атак типа evil maid.

В сущности, Haven может превратить практически любой Android-смартфон в портативную шпионскую станцию и использовать датчики девайса для сбора самой разной информации об окружающем мире. Так, камера может применяться для обнаружения движения и снимков, акселерометр может «заметить», что устройство движется, микрофон зафиксирует окружающие шумы и так далее. Для отключения мониторинга понадобится ввести специальный код.

Собранная таким образом информация может храниться как на самом устройстве, так и передаваться вовне посредством SMS-сообщений, сообщений Signal, или данные вообще могут отправляться на удаленный сайт, в том числе в даркнете, с использованием Tor.

Разработчики объясняют, что приложение было создано в первую очередь для предотвращения атак типа evil maid («злая горничная»), которые подразумевают, что злоумышленник имеет физический доступ к устройству своей жертвы.

Haven может помочь журналистам, активистам и диссидентам обнаружить слежку. К примеру, смартфон с включенным приложением можно «забыть» в номере отеля, и проверить, пытался ли кто-то посторонний проникнуть в помещение. Кроме того, разработчики предлагают нарочито оставить оснащенный Haven смартфон на ноутбуке или ПК, таким образом, чтобы злоумышленник был вынужден потревожить устройство, если попытается влезть в чужой компьютер. С той же целью аппарат можно оставить и в сейфе. А можно просто использовать как радионяню. Области применения Haven ограничены исключительно воображением владельца устройства.

Приложение уже доступно в официальном каталоге Google Play. Так как проект полностью опенсорсный, на GitHub можно найти его исходные коды и подробную информацию. Версии для iOS пока нет, но разработчики обещают приложить все усилия для ее скорейшего появления.