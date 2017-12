Ранее в этом месяце специалист Google Project Zero Йен Бир (Ian Beer) опубликовал подробности об уязвимостях в ядрах iOS и macOS, а также proof-of-concept эксплоита. Данная новость стала большим событием для джейлбрейк-сообщества, так как предоставленная Биром информация обещала скорое появление джейлбрейк-инструментов для iOS 11. Именно так и произошло.

Джонатан Левин (Jonathan Levin) первым представил инструмент LiberiOS, предназначенный для джейлбрейка iOS 11 (до версии iOS 11.1.2). Данное решение будет работать на iPhone 5s, SE, 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, iPhone X, а также для 64-битных iPad и iPod шестого поколения. Кроме того, LiberiOS поддерживает Apple TV 4 и Apple TV 4K, работающие под управлением tvOS 11.0 (до версии tvOS 11.1.2).

К сожалению, пока это непривязанный джейлбрейк (tethered jailbreak), то есть после каждой перезагрузки или выключения устройства его придется восстанавливать заново. Еще одним существенным минусом является отсутствие поддержки Cydia, ведь без каталога приложений джейлбрейкнутое устройство практически бесполезно для рядового пользователя. Впрочем, Левин обещает, что поддержка Cydia обязательно появится со временем, а пока же его больше волнуют вопросы стабильной работы LiberiOS.

Говоря о Cydia, нельзя не упомянуть его автора и настоящего «крестного отца джейлбрейка» Джея Фримена (Jay Freeman), также известного под псевдонимом saurik. Ранее на этой неделе Фримен опубликовал целую серию витиеватых оправданий в ответ на критику, которая в последнее время поступает со всех сторон. Разработчик подтвердил, что уже работает с данными, которые опубликовал Йен Бир, и Cydia вскоре заработает для iOS 11.

Кстати, интересный факт. Джонатан Левин сообщил, что не раз пытался связаться с Фрименом и объединить усилия, но по какой-то причине так и не получил никакого ответа. В итоге Левин прокомментировал ситуацию изданию RedmondPie, открыто раскритиковав работу Cydia и косвенно самого создателя инструмента.