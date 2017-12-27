Уже много лет подряд аналитики компании SplashData публикуют список 100 самых худших паролей года. Таким образом эксперты надеются привлечь внимание к проблеме, полгая, что подобная статистика заставит пользователей задуматься о безопасности и осознать, что «password» и «123456» — это совсем небезопасные пароли. Но, к сожалению, год от года общая картина меняется мало.

Рейтинг самых худших традиционно был составлен на основании утечек данных, произошедших в текущем году. Так, исследователи проанализировали более 5 млн уникальных записей, содержавших информацию о паролях.

Равно как и в прошлом году, самым худшим паролем 2017 года был признан «123456» — эта комбинация вновь возглавила список и оказалась наиболее распространенной. Также среди часто используемых паролей по-прежнему популярен спорт (football, baseball, soccer, hockey, Lakers, jordan23, golfer, Rangers, Yankees), марки автомобилей (Mercedes, Corvette, Ferrari, Harley) и простейшие словосочетания, которые можно попросту подобрать вручную, без всякого брутфорса (iloveyou, letmein, whatever, blahblah).

«Использование любого пароля из этого списка подвергает пользователя серьезному риску кражи личности», — предупреждают аналитики SplashData.

В итоге топ-25 худших паролей года выглядит так:

Пароль В сравнении с 2016 годом
1 123456 Без изменений
2 password Без изменений
3 12345678 ↑1
4 qwerty ↑2
5 12345 ↓2
6 123456789 Новый
7 letmein Новый
8 1234567 Без изменений
9 football ↓4
10 iloveyou Новый
11 admin ↑4
12 welcome Без изменений
13 monkey Новый
14 login ↓3
15 abc123 ↓1
16 starwars Новый
17 123123 Новый
18 dragon ↑1
19 passw0rd ↓1
20 master ↑1
21 hello Новый
22 freedom Новый
23 whatever Новый
24 qazwsx Новый
25 trustno1 Новый

 



6 комментариев к записи Заканчивается 2017 год, а пароль «123456» по-прежнему остается самым популярным

6 комментариев

  1. joker2k1

    27.12.2017 at 11:47

    Ну не все так однозначно. часто люди используют такой пароль, чтобы получить разовый доступ к сайту, или к сайту, аккаунт на котором совершенно ничего не значит.
    База же уходит налево, объединяется с другими, и начинаются крики «плохие пароли». Ну и что что плохие, если у меня уведут аккаунт к какому то там дерьмо-сайту, который я и не помню — ничего страшного не случится, создам еще 5 аккаунтов с такими же паролями.
    Но на гугл почту или айклауд я такого пароля не создам. Так что это может и не о чем не говорить. Тут важно откуда этот пароль.

  2. joker2k1

    27.12.2017 at 11:51

    Тут скорее проблема в том, что дофига развелось сайтов, требующих регистрации для доступа к информации, вот люди и ставят такие пароли, говоря администрации «отвалите нахер со своими регистрациями». Форумы те же, все требуют регистрации чтобы смотреть картинки во вложениях, вот и приходится создавать аккаунт, чтобы только посмотреть картинку. Какой там будет пароль? 123456.

  3. ЧитательНовостей

    27.12.2017 at 14:25

    Ни к чему гуглу знать, куда я захожу. Он и так перегружен информацией.
    На форумы рано или позно приходится входить повторно, часто нужно ещё и мыло, заводить каждый раз — геморрой.
    Поэтому мои пароли имеют вид «кот прошёл по клавиатуре». Уникальные для каждого сайта. Воруйте на здоровье.

    • john_

      27.12.2017 at 15:30

      А можно просто Пароли сохранять в Хроме для таких сайтов. И тогда, когда ты зайдёшь повторно, Хром тебе придержит 123456 в качестве пароля 😂

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