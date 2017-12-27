Уже много лет подряд аналитики компании SplashData публикуют список 100 самых худших паролей года. Таким образом эксперты надеются привлечь внимание к проблеме, полгая, что подобная статистика заставит пользователей задуматься о безопасности и осознать, что «password» и «123456» — это совсем небезопасные пароли. Но, к сожалению, год от года общая картина меняется мало.

Рейтинг самых худших традиционно был составлен на основании утечек данных, произошедших в текущем году. Так, исследователи проанализировали более 5 млн уникальных записей, содержавших информацию о паролях.

Равно как и в прошлом году, самым худшим паролем 2017 года был признан «123456» — эта комбинация вновь возглавила список и оказалась наиболее распространенной. Также среди часто используемых паролей по-прежнему популярен спорт (football, baseball, soccer, hockey, Lakers, jordan23, golfer, Rangers, Yankees), марки автомобилей (Mercedes, Corvette, Ferrari, Harley) и простейшие словосочетания, которые можно попросту подобрать вручную, без всякого брутфорса (iloveyou, letmein, whatever, blahblah).

«Использование любого пароля из этого списка подвергает пользователя серьезному риску кражи личности», — предупреждают аналитики SplashData.

В итоге топ-25 худших паролей года выглядит так: