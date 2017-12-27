Уже много лет подряд аналитики компании SplashData публикуют список 100 самых худших паролей года. Таким образом эксперты надеются привлечь внимание к проблеме, полгая, что подобная статистика заставит пользователей задуматься о безопасности и осознать, что «password» и «123456» — это совсем небезопасные пароли. Но, к сожалению, год от года общая картина меняется мало.
Рейтинг самых худших традиционно был составлен на основании утечек данных, произошедших в текущем году. Так, исследователи проанализировали более 5 млн уникальных записей, содержавших информацию о паролях.
Равно как и в прошлом году, самым худшим паролем 2017 года был признан «123456» — эта комбинация вновь возглавила список и оказалась наиболее распространенной. Также среди часто используемых паролей по-прежнему популярен спорт (football, baseball, soccer, hockey, Lakers, jordan23, golfer, Rangers, Yankees), марки автомобилей (Mercedes, Corvette, Ferrari, Harley) и простейшие словосочетания, которые можно попросту подобрать вручную, без всякого брутфорса (iloveyou, letmein, whatever, blahblah).
«Использование любого пароля из этого списка подвергает пользователя серьезному риску кражи личности», — предупреждают аналитики SplashData.
В итоге топ-25 худших паролей года выглядит так:
|Пароль
|В сравнении с 2016 годом
|1
|123456
|Без изменений
|2
|password
|Без изменений
|3
|12345678
|↑1
|4
|qwerty
|↑2
|5
|12345
|↓2
|6
|123456789
|Новый
|7
|letmein
|Новый
|8
|1234567
|Без изменений
|9
|football
|↓4
|10
|iloveyou
|Новый
|11
|admin
|↑4
|12
|welcome
|Без изменений
|13
|monkey
|Новый
|14
|login
|↓3
|15
|abc123
|↓1
|16
|starwars
|Новый
|17
|123123
|Новый
|18
|dragon
|↑1
|19
|passw0rd
|↓1
|20
|master
|↑1
|21
|hello
|Новый
|22
|freedom
|Новый
|23
|whatever
|Новый
|24
|qazwsx
|Новый
|25
|trustno1
|Новый
joker2k1
27.12.2017 at 11:47
Ну не все так однозначно. часто люди используют такой пароль, чтобы получить разовый доступ к сайту, или к сайту, аккаунт на котором совершенно ничего не значит.
База же уходит налево, объединяется с другими, и начинаются крики «плохие пароли». Ну и что что плохие, если у меня уведут аккаунт к какому то там дерьмо-сайту, который я и не помню — ничего страшного не случится, создам еще 5 аккаунтов с такими же паролями.
Но на гугл почту или айклауд я такого пароля не создам. Так что это может и не о чем не говорить. Тут важно откуда этот пароль.
joker2k1
27.12.2017 at 11:51
Тут скорее проблема в том, что дофига развелось сайтов, требующих регистрации для доступа к информации, вот люди и ставят такие пароли, говоря администрации «отвалите нахер со своими регистрациями». Форумы те же, все требуют регистрации чтобы смотреть картинки во вложениях, вот и приходится создавать аккаунт, чтобы только посмотреть картинку. Какой там будет пароль? 123456.
Themistocles
27.12.2017 at 14:13
можно ведь заходить через гугл
neoline
27.12.2017 at 19:18
а еще бесит, что сам текущий сайт просит авторизации чтобы написать коммент или платной подписки!
ЧитательНовостей
27.12.2017 at 14:25
Ни к чему гуглу знать, куда я захожу. Он и так перегружен информацией.
На форумы рано или позно приходится входить повторно, часто нужно ещё и мыло, заводить каждый раз — геморрой.
Поэтому мои пароли имеют вид «кот прошёл по клавиатуре». Уникальные для каждого сайта. Воруйте на здоровье.
john_
27.12.2017 at 15:30
А можно просто Пароли сохранять в Хроме для таких сайтов. И тогда, когда ты зайдёшь повторно, Хром тебе придержит 123456 в качестве пароля 😂