1-4 марта 2018 года в Москве (отель DoubleTree by Hilton) пройдет конференция «Код ИБ ПРОФИ». Мероприятияе представляет собой образовательный интенсив для ИБ-руководителей, премьера которого состоялась минувшим летом в Сочи и собрала ИБ-руководителей со всей страны. Куратором московского ПРОФИ вновь выступит Алексей Лукацкий (Cisco), и мероприятие унаследует от сочинского оригинальный формат — «два дня учебы + два дня приключений».

Образовательная часть конференции будет состоять из четырех смысловых потоков: «Планируй», «Делай», «Контролируй», «Совершенствуй». Всего будет проведено 32 мастер-класса, которые охватят все актуальные аспекты управления ИБ, в том числе разработку ИБ-стратегии, построение системы управления киберрисками, непрерывность и операционную устойчивость, управление жизненным циклом инцидента ИБ, управление корпоративным SOC, киберучения ИБ для руководства компании, психологию ИБ и социальную инженерию, культуру ИБи еще более 20 тем.

С авторскими мастер-классами на «Код ИБ ПРОФИ» выступят порядка 20 признанных экспертов в отрасли информационной безопасности. Среди них будут:

Антон Карпов (Яндекс);

Алексей Лукацкий (Cisco);

Рустэм Хайретдинов, (Атак Киллер и InfoWatch);

Дмитрий Мананников, бизнес-консультант по безопасности;

Дмитрий Кузнецов (Positive Technologies);

Кирилл Мартыненко (Сбербанк России);

Алексей Волков (Сбербанк России);

Олег Кузьмин (Концерн ВКО «Алмаз-Антей»);

Алексей Комаров (УЦСБ);

Илья Борисов (ThyssenKrupp);

Кирилл Ермаков (Qiwi);

Наталья Гуляева (Hogan Lovells);

Денис Зенкин (Лаборатория Касперского).

Узнать подробности, а также отправить заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия.