1-4 марта 2018 года в Москве (отель DoubleTree by Hilton) пройдет конференция «Код ИБ ПРОФИ». Мероприятияе представляет собой  образовательный интенсив для ИБ-руководителей, премьера которого состоялась минувшим летом в Сочи и собрала ИБ-руководителей со всей страны. Куратором московского ПРОФИ вновь выступит Алексей Лукацкий (Cisco), и мероприятие унаследует от сочинского оригинальный формат — «два дня учебы + два дня приключений».

Образовательная часть конференции будет состоять из четырех смысловых потоков: «Планируй», «Делай», «Контролируй», «Совершенствуй». Всего будет проведено 32 мастер-класса, которые охватят все актуальные аспекты управления ИБ, в том числе разработку ИБ-стратегии, построение системы управления киберрисками, непрерывность и операционную устойчивость, управление жизненным циклом инцидента ИБ, управление корпоративным SOC, киберучения ИБ для руководства компании, психологию ИБ и социальную инженерию, культуру ИБи еще более 20 тем.

С авторскими мастер-классами на «Код ИБ ПРОФИ» выступят порядка 20 признанных экспертов в отрасли информационной безопасности. Среди них будут:

  • Антон Карпов (Яндекс);
  • Алексей Лукацкий (Cisco);
  • Рустэм Хайретдинов, (Атак Киллер и InfoWatch);
  • Дмитрий Мананников, бизнес-консультант по безопасности;
  • Дмитрий Кузнецов (Positive Technologies);
  • Кирилл Мартыненко (Сбербанк России);
  • Алексей Волков (Сбербанк России);
  • Олег Кузьмин (Концерн ВКО «Алмаз-Антей»);
  • Алексей Комаров (УЦСБ);
  • Илья Борисов (ThyssenKrupp);
  • Кирилл Ермаков (Qiwi);
  • Наталья Гуляева (Hogan Lovells);
  • Денис Зенкин (Лаборатория Касперского).

Узнать подробности, а также отправить заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия.

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