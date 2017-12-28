На официальном сайте мессенджера WhatsApp появилась специальная страница, предупреждающая о грядущих изменениях, которые вступят в силу уже 1 января 2018 года.

Вместе с наступлением нового года мессенджер официально прекратит поддерживать устройства, работающие под управлением Blackberry OS, Blackberry 10, Windows Phone 8.0 и ниже. Это означает, что после 1 января пользователи таких гаджетов более не смогут создать новую учетную запись или заново верифицировать уже существующую. Само приложение при этом продолжит функционировать, однако его нормальную работоспособность уже никто не гарантирует. Разработчики уже сейчас предупреждают, что некоторые функции могут прекратить работать на перечисленных платформах в любой момент.

В качестве решения проблемы пользователям предлагается обновить свои устройства, сменив их на гаджеты, работающие под управлением Android 4.0 или новее, Windows Phone 8.1 или новее, iOS 7 или новее.

Стоит отметить, что при этом WhatsApp по-прежнему поддерживается для устройств на базе Android 2.3.7 (поддержка до 2020 года) или Nokia S40 (поддержка до конца 2018 года). Но разработчики заявляют, что именно старые устройства Blackberry и Windows Phones лишены неких «возможностей», из-за чего не смогут нормально работать с будущими версиями мессенджера.

Впрочем, эта новость вряд ли станет сюрпризом для пользователей олдскульных Blackberry, еще работающих не на Android. Дело в том, что в текущем году поддержку WhatsApp для этих гаджетов уже продляли дополнительно.