На прошлой неделе в сети разразился скандал, в центре которого оказалась компания Apple. Пользователи и исследователи обнаружили, что после выхода iOS 10.2.1 и 11.2.0 Apple стала умышленно занижать производительность iPhone 6, iPhone 6s, iPhone SE, а также iPhone 7 (и Plus моделей, соответственно).

Как выяснилось, проблема напрямую связана с работой литево-ионных аккумуляторов, установленных в перечисленных устройствах. Занижая частоту CPU, инженеры Apple боролись с различными багами, к примеру, внезапными отключениями устройств, к которым могут приводить погодные условия (минусовые температуры), пиковые нагрузки и естественная деградация аккумуляторов.

Хотя позиция Apple по данному вопросу была ясна и логична (у компании действительно были объективные причины для «замедления» процессоров и баги, которые купируются таким образом), на компанию со всех сторон посыпались обвинения. Дело в том, что Apple совсем не спешила уведомить пользователей iPhone о причинах, по которым их устройства вдруг стали работать медленнее. Тогда как проблема решается простой заменой аккумулятора, пользователи полагали, что пришло время вообще поменять смартфон, начавший заметно «тормозить».

Хуже того, компания Apple давно борется с «неавторизованным» ремонтом своих устройств, всячески мешая работе сторонних сервисных центров, хотя найти официальный Apple Store и обратиться туда, можно далеко не во всех странах мира. То есть о самостоятельной и даже простой замене аккумулятора речи тоже часто не идет. К тому же, если замена аккумулятора iPhone 6S в обычной ремонтной мастерской обойдется примерно в 39 долларов, официальный сервис Apple осуществит ту же процедуру за 79 долларов и только по предварительной записи.

Теперь компания Apple опубликовала официальное письмо с извинениями:

«Мы понимаем, некоторым из вас кажется, что Apple вас подвела. Нам очень жаль. Вокруг данной проблемы возникло много недопонимания, и мы хотели бы прояснить ситуацию и рассказать вам о некоторых изменениях, которые мы вносим. Первое и самое главное — мы никогда не делали и не сделаем ничего, что могло бы сократить срок службы продуктов Apple».

Чтобы загладить вину перед пользователями, Apple решилась на серьезный шаг. В конце послания с извинениями представители компании сообщают, что на протяжении всего 2018 года цена замены аккумулятора в сервисных центрах Apple будет снижена почти втрое (с 79 до 29 долларов США). На скидку могут рассчитывать владельцы iPhone 6 и более старших моделей.

Также сообщается, что в 2018 году в iOS добавят функциональность, которая позволит пользователям следить за детальным состоянием аккумулятора, а также сообщит, влияет ли оно на производительность устройства.

Более того, теперь в специальном разделе сайта теперь можно найти подробные объяснения того, как именно работа именно аккумуляторов связана с производительностью гаджетов Apple.